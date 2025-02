Victoire 3-2 contre Manchester City, le Real Madrid est confiant mais prudent

Le Real Madrid a remporté une victoire précieuse de 3-2 contre Manchester City en match aller des quarts de finale de la Ligue des champions. L'entraîneur Carlo Ancelotti a salué la performance de son équipe, mais a exhorté ses joueurs à rester concentrés car le match retour reste à jouer. Aurélien Tchouaméni, utilisé comme défenseur central, a également souligné l'importance de rester concentré malgré la victoire.

Le succès 3-2 contre Manchester City mardi soir en play-offs aller de Ligue des champions doit donner « beaucoup de confiance » au Real Madrid , mais attention à ne pas se croire déjà qualifié, a prévenu son entraîneur Carlo Ancelotti . La victoire 3-2 contre Manchester City mardi en play-offs aller de Ligue des champions doit donner « beaucoup de confiance » au Real Madrid , a déclaré Carlo Ancelotti en conférence d'après-match.

« On a pris un petit avantage, à l'extérieur, je pense qu'on doit être heureux du résultat, a réagi l'entraîneur du Real. City a joué un bon match, ils nous ont posé des problèmes. C'est un match qui nous donne beaucoup de confiance pour le suivant. » Cependant, dans ce type de situation, « l'erreur que vous pouvez faire, c'est de croire que vous avez déjà remporté la confrontation. C'est seulement la mi-temps », a-t-il nuancé. « Pendant longtemps, il y a eu des doutes sur la possibilité de trouver un équilibre avec cette équipe, a confié le coach italien. Aujourd'hui, nous avons montré que c'était possible. Il y a une bonne dose de sacrifices. « Il fallait qu'on prenne les opportunités qu'ils nous ont données, c'est ce qu'on a fait, a déclaré de son côté, au micro de Canal+, Aurélien Tchouaméni, utilisé comme défenseur central mardi. Maintenant, il y a un deuxième match donc on doit rester concentrés parce que rien n'est joué. Ils nous ont posé pas mal de problèmes sur certaines situations. Mais on est restés compacts, on a fait un gros match défensif, Et avec la qualité offensive qu'on a, on sait qu'à chaque fois qu'on dépasse le milieu de terrain, on arrive à se procurer des occasions.





lequipe / 🏆 83. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Real Madrid Manchester City Ligue Des Champions Carlo Ancelotti Aurélien Tchouaméni

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Le Real Madrid renverse Manchester City dans un match haletant de Ligue des ChampionsLe Real Madrid a remporté une victoire inattendue contre Manchester City en Ligue des champions, s'imposant 3-2 grâce à un dernier but de Jude Bellingham dans les arrêts de jeu. Malgré une domination de Manchester City en première période, le Real Madrid a réussi à revenir au score avec des buts de Kylian Mbappé et Brahim Diaz avant que Bellingham ne scelle la victoire dans les dernières secondes. Cette victoire place le Real Madrid en position dominante avant le match retour.

Lire la suite »

Manchester City-Real Madrid et Brest-PSG: Le tirage des barrages de la Ligue des championsLe tirage au sort des barrages de la Ligue des champions a dévoilé les confrontations tant attendues. Manchester City et le Real Madrid s'affrontent tandis que Brest et le PSG s'écharpent dans un duel 100% français.

Lire la suite »

Ligue des champions : Brest défiera le PSG en barrages, un choc Manchester City-Real MadridLe tirage au sort des barrages de la Ligue des champions ce vendredi 31 janvier a abouti à une confrontation 100 % française entre Brest et Paris, tandis que Monaco défiera le Benfica Lisbonne.

Lire la suite »

Manchester City - Real Madrid : Un Rematch de Haute Voltige en Barrage de Ligue des ChampionsLes deux titans du football européen, Manchester City et le Real Madrid, se retrouveront en barrage de Ligue des Champions après un tirage au sort palpitant. Cette rencontre promet d'être un véritable choc galactique, rappelant les confrontations épiques de la saison dernière.

Lire la suite »

Un nouveau coup dur pour le Real Madrid avant l'Atlético et Manchester CitySortie sur blessure samedi lors du match contre l'Espanyol, Antonio Rüdiger est touché au biceps fémoral de la jambe droite et devrait être absent 20 jours, annonce la presse madrilène. Il manquera au moins deux matchs décisifs, celui pour le titre en Liga contre l'Atlético la semaine prochaine et...

Lire la suite »

Real Madrid : terrible coup dur pour Rüdiger, qui va rater Manchester City !Un terrible coup dur a été confirmé pour le Real Madrid avec son défenseur Antonio Rüdiger.

Lire la suite »