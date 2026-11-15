Victimes du vaccin anti-Covid : la guerre pour la reconnaissance de l'invalidité

Julia Walter, Mathieu Dubois et Alain Maupas accusent le vaccin anti-Covid de leurs handicaps graves. Ils rejoignent l'association Aavic Team pour réclamer justice et indemnisation auprès de la justice française.

Julia Walter, Mathieu Dubois et Alain Maupas figurent parmi les milliers de Français qui portent aujourd'hui un fardeau médical et juridique lourd. Ces individus, âgés de quarante ans environ ou parents en deuil, soutiennent que leur santé s'est effondrée suite à l'administration des vaccins contre la maladie à coronavirus 2019. Ils ont tous déposé des plaintes et cherchent à établir un lien de causalité direct devant les tribunaux.

Des pathologies graves après l'injection

Julia Walter était assistante maternelle en Alsace en 2021 lorsqu'elle a reçu deux doses du vaccin Pfizer-BioNTech en juin et juillet. Peu après la seconde injection, elle a développé une péricardite, une inflammation de la membrane entourant le cœur, confirmée par un cardiologue. Ses symptômes incluent des douleurs thoraciques vives, des palpitations, une fatigue extrême et des difficultés respiratoires.

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La situation de Julia Walter s'est complexifiée avec l'apparition d'autres affections chroniques. Elle souffre désormais d'une spondylarthrite ankylosante qui inflame ses articulations, d'une encéphalomyélite myalgique ou syndrome de fatigue chronique, et d'un syndrome d'activation mastocytaire. Elle présente également un psoriasis sévère. Ces maladies se sont déclarées en cascade dans les mois suivant sa vaccination.

Mathieu Dubois fait face à des problèmes similaires caractérisés par une fatigue chronique paralysante. Alain Maupas, quant à lui, a perdu sa fille. Le père associe la maladie de Charcot dont sa fille était atteinte à l'administration du vaccin anti-Covid. Ces trois témoignages illustrent la diversité des souffrances physiques et psychologiques subies par les membres de cette communauté.

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Le rôle clé de l'association Aavic Team

Ces personnes sont membres de l'association Aavic Team, qui regroupe plus d'un millier d'adhérents estimant être des victimes directes du vaccin. L'organisation joue un rôle central dans le soutien moral et administratif de ces individus. Elle anticipe les difficultés juridiques et accompagne ses membres dans leurs démarches de reconnaissance de leur état.

L'association compte sur la pression collective pour obtenir des réponses. Elle représente une force de proposition auprès des instances sanitaires et judiciaires. Leur objectif est de faire valoir leurs droits et d'obtenir une reconnaissance officielle des préjudices subis. Cette mobilisation montre l'ampleur du mouvement revendicatif en France.

Scepticisme des experts et reconnaissance partielle

Les infectiologues et les autorités sanitaires se montrent généralement sceptiques face à l'établissement d'un lien direct entre le vaccin et des pathologies aussi complexes que la maladie de Charcot ou le syndrome de fatigue chronique. L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé reconnaît cependant la péricardite comme un effet secondaire rare.

Cependant, les rapports de l'ANSM indiquent que dans la plupart des cas, la péricardite disparaît avec un traitement adapté. Pour Julia Walter, cela n'a pas été le cas. Elle souffre encore de douleurs, de liquide autour du cœur et d'un rythme cardiaque pouvant atteindre 200 battements par minute au repos. L'Agence note également d'autres risques très rares comme l'hypertension artérielle.

Les médecins spécialisés insistent sur la difficulté probatoire. Établir que le vaccin a causé des maladies dégénératives ou auto-immunes nécessite des études épidémiologiques poussées. Les médecins traitants documentent les symptômes, mais le lien de causalité reste un débat scientifique et juridique ouvert.

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Indemnisation et reconnaissance du handicap

La reconnaissance administrative du handicap est une étape cruciale pour l'accès aux droits et aux aides. Julia Walter a été reconnue handicapée à 80 % par les commissions compétentes. Cette qualification officielle reflète l'impact désastreux de ses pathologies multiples sur sa vie quotidienne. Elle ne peut plus assurer ses tâches habituelles ni s'occuper de ses enfants comme avant.

Son état de santé empêche désormais les enfants de l'aider à se déshabiller le soir. Elle galère à se lever le matin et ne tient plus ses journées de travail. Cette perte d'autonomie a bouleversé la dynamique familiale et professionnelle. La reconnaissance du handicap est une victoire administrative, mais elle ne supprime pas la douleur physique ni la fatigue intense.

Statistiques d'indemnisation et perspectives

L'indemnisation par l'ONIAM (Office national d'indemnisation des affections iatrogènes) suit une procédure stricte. Selon les chiffres communiqués par l'association Aavic Team, 226 dossiers ont obtenu gain de cause sur plus de 2059 demandes déposées jusqu'à fin 2025. Ce taux d'acceptation, bien qu'en progression, laisse la majorité des plaignants sans réponse satisfaisante.

Les membres de l'association continuent de saisir la justice pour tenter de faire reconnue la responsabilité de l'État. Ils estiment que le bénéfice-risque a été mal évalué pour certaines personnes. La bataille juridique pour la reconnaissance de la vaccination comme cause d'iatrogénèse se poursuit avec acharnement.

Cette affaire met en lumière les tensions entre les statistiques de masse et les parcours individuels de souffrance. Pour des milliers de Français, le vaccin a représenté un point de non-retour vers la santé. La demande de justice vise à obtenir une indemnisation juste et une vérité médicale.