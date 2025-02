Victimes de Mitch D. : « Soulagées » après la condamnation de leur entraîneur pour abus sexuels

Un ancien entraîneur de l'association omnisports La Salésienne à Paris a été condamné pour des abus sexuels sur mineures. Plusieurs victimes ont témoigné devant le tribunal et ont exprimé leur soulagement après la décision rendue.

Le 10 janvier 2025, une manifestation a eu lieu devant le tribunal de Paris, en soutien aux victimes du club de football parisien La Salésienne. Ce jour-là, une dizaine de plaignantes étaient confrontées à leur agresseur. LP/Olivier Corsan « Soulagées ». La dizaine de victimes de Mitch D. avait toutes ce mot à la bouche à la sortie de l'audience, ce lundi, au tribunal de Paris. D'être reconnues en tant que victimes.

Mais aussi de savoir que leur agresseur ne pourra, enfin, en théorie, plus exercer auprès de mineurs. Après plus de quatre ans de procédure, cette association omnisports basée dans le XVIIe arrondissement de Paris, qui compte plus de 4 000 adhérents, a été condamnée. Mitch D. écope de trois ans de prison avec sursis — une peine qu'il n'effectuera donc que s'il récidive ou ne se soigne pas — mais surtout d'une interdiction d'exercer toute activité auprès de mineurs. « Et c'est ce que j'espérais par-dessus tout », indique la première à avoir déposé plainte, en 2020, après avoir été embrassée de force par son coach. « Je voulais qu'il ne fasse plus d'autres victimes, renchérit-elle. Il était temps que son casier ne soit plus vierge, quand on voit que ces derniers mois encore il côtoyait des enfants dans un foyer des Hauts-de-Seine…





