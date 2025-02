Victimes de Bétharram rencontrent François Bayrou : Témoignages bouleversants et prise de décisions

Au cours d'une réunion de plus de trois heures avec neuf victimes de sévices à Bétharram, le Premier ministre français François Bayrou a été profondément touché par les témoignages déchirants d'agressions physiques, de sévices, d'humiliations et d'agressions sexuelles commises sur des enfants pendant leur séjour au pensionnat. Les victimes, maintenant adultes, ont partagé leurs expériences traumatisantes, remettant en question la connaissance et l'inaction du Premier ministre face à ces abus. François Bayrou a promis de renforcer l'enquête préliminaire et de prendre des mesures pour soutenir les victimes.

Plus de trois heures de réunion ont eu lieu entre le Premier ministre et neuf victimes de sévices à Bétharram . Alain Esquerre, lanceur d'alerte et ancien élève de Bétharram , descend l'escalier avec François Bayrou .

Il prend la parole en premier : « Le scandale de Bétharram, ce sont des agressions physiques, des sévices de toute nature, des humiliations et des attouchements, ainsi que des viols sur des enfants âgés de 8 à 13 ans par 26 adultes, prêtres y compris des directeurs, et des surveillants laïcs. Je pense à tous ces coups, à ces 21 gifles données à un élève de 15 ans, juste pour avoir sorti un livre non autorisé par un surveillant qui est aujourd'hui tranquillement adjoint au maire d'une petite commune béarnaise. » À huis clos, dans la mairie de Pau, chaque victime a raconté son expérience à François Bayrou. Ce dernier était un peu sonné lorsqu'il s'est exprimé, se tournant vers les victimes, comme pour solliciter leur approbation. Les témoignages qu'il a entendus de vives voix d'hommes de 40 ou 50 ans, traumatisés par leur expérience désastreuse à Bétharram, l'ont visiblement secoué. « C'était bouleversant, purement et simplement l'expression de la vérité de vie, dont toutes ont été atteintes, dont certaines sans doute ont été brisées par des actes de violences intolérables, et hélas d'agressions sexuelles abominables. c'est une expérience à laquelle je veux apporter mon soutien, et prendre des décisions qui vont dans ce sens. » François Bayrou a décidé de renforcer le parquet de Pau, chargé de l'enquête préliminaire, avec 112 plaintes pour le moment. C'était une des demandes du collectif. François Bayrou persiste. Devant l'Assemblée nationale, François Bayrou a affirmé qu'il ne savait rien de ces sévices. Devant les victimes, il a réitéré : « Est-ce qu'on aurait dû s'en apercevoir à l'époque ? À coup sûr. J'ai dit que je ne savais pas. Je savais pour cette plainte qui avait été posée pour une claque. J'ai demandé une inspection, et je ne savais pas ce qu'il s'était passé. » Les victimes de Bétharram n'ont pas enfoncé le Premier ministre, puisque depuis le début de la polémique, le porte-parole Alain Esquerre croit en la bonne foi de François Bayrou, mais pas sûr que cela suffise à éteindre l'incendie





