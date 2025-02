Victime d'une Arnaque Sentimentale, Une Américaine Perd 375 000 Dollars en Croyant Avoir Une Relation avec Martin Henderson

Une Américaine de 47 ans, connue sous le pseudonyme de Lea, a été victime d'une arnaque sentimentale après avoir été prise dans un faux jeu d'amour avec un individu se faisant passer pour l'acteur Martin Henderson. L'arnaque, alimentée par des conversations quotidiennes et des messages vocaux créés par l'intelligence artificielle, a duré deux ans et a coûté à Lea la somme de 375 000 dollars.

Croire à un amour avec son idole est une chose. Lui verser 375 000 dollars sans jamais l'avoir vu en est une autre. Une Américaine de 47 ans, uniquement connue sous le pseudonyme de Lea, a été victime d'une arnaque sentimentale, perdant 375 000 dollars au profit d'un individu se faisant passer pour Martin Henderson , acteur de la série Virgin River diffusée sur Netflix et Grey's Anatomy.

Après avoir interagi sur une page de fans de la série, Lea est contactée par une personne prétendant être l'agent de l'acteur néo-zélandais. « J'ai reçu un message de son agent disant que Martin avait aimé mes commentaires et aimerait m'envoyer un message. Nous nous sommes tout de suite entendus et avons parlé de nos plats préférés et de nos intérêts communs », raconte la victime au média The New Zealand Herald. Pendant près de deux ans, la victime pense vivre un conte de fée, entretenu par des discussions quotidiennes, avec des messages vocaux créés par l'intelligence artificielle. « Il m'a dit qu'il voulait quitter le monde du cinéma et vivre une vie tranquille en Nouvelle-Zélande avec moi. Nous avions prévu de nous marier et d'avoir trois enfants », explique-t-elle.Aveuglée par cette supercherie, Lea cède à toutes les demandes de son compagnon virtuel : 30 000 dollars pour un jet privé, l'achat de 25 ordinateurs MacBook « pour créer une nouvelle entreprise », 10 000 dollars pour le sortir de prison, 12 000 dollars pour des cartes-cadeaux … Au total, elle lui aurait versé la somme de 375 000 dollars, soit un peu plus de 360 000 euros. La victime a même déménagé en décembre dernier en Nouvelle-Zélande en espérant habiter avec l'acteur. Le 31 janvier 2025, elle devait le rejoindre à l'aéroport d'Auckland, avant qu'il ne lui envoie un message lui disant qu'il avait dû être transporté d'urgence à l'hôpital où il tournait, à Johannesburg en Afrique du Sud, en raison d'une crise cardiaque. Le lendemain, elle découvre dans un article du quotidien néo-zélandais la présence de l'acteur lors d'un rassemblement à vélo, visiblement en pleine forme à Matakana, en Nouvelle-Zélande. « J'avais la tête qui tournait et je me suis sentie très stupide d'avoir ouvert mon cœur », confie Lea au New Zeland Herald.L'année dernière, l'acteur a pourtant mis en garde ses fans sur son compte Instagram, les invitant à ne pas interagir avec quiconque se faisant passer pour lui sur les réseaux sociaux. Une histoire similaire en France : tandis que les dirigeants du monde se sont réunis lundi et mardi lors du sommet de Paris l'IA pour discuter de l'avenir de l'intelligence artificielle et son encadrement, les escrocs, eux, ont déjà trouvé comment en tirer profit. En janvier, l'histoire d'Anne et du faux Brad Pitt a fait le tour du monde. Dans l'émission « Sept à huit » sur TF1, la Française révélait avoir été arnaquée par un escroc qui, avec l'aide de l'intelligence artificielle, était parvenu à lui faire croire que la star hollywoodienne était malade et qu'elle avait besoin d'argent. Convaincue d'entretenir une histoire d'amour avec l'ancien époux d'Angelina Jolie pendant plus d'un an, elle versera à l'arnaqueur près de 830 000 euros.





