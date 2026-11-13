Vianney révèle son élève préférée de la Star Academy et son projet humanitaire

Vianney, parrain de la Star Academy 14, partage son émotion pour l'élève Zoé et révèle son implication dans le projet des Restos du Cœur avec les jeunes candidats.

Le chanteur Vianney, parrain officiel de la quatorzième saison de Star Academy, a mis en lumière une relation particulière nouée avec l'une de ses protégées. Lors d'une émission spéciale tenue le mercredi 11 novembre 2026, l'artiste a reconnu avoir été profondément bouleversé par la prestation de la candidate Zoé. Cette émotion intense a été telle qu'il a dû passer une heure à récupérer après le spectacle.

Une émotion forte pour la candidate Zoé

Vianney a confié publiquement avoir mis du temps à s'en remettre à l'émotion provoquée par le talent de Zoé. Il a explicitement déclaré qu'il avait versé quelques larmes lors de la performance de la jeune femme. Cette réaction sincère souligne l'attachement que le musicien porte aux participants de la nouvelle promotion sous la direction de Stéphane Bern, communément appelé Mosimann.

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La candidate Zoé représente donc le coup de cœur de Vianney au sein du château de Dammarie-les-Lys. L'artiste a confirmé être venu soutenir régulièrement les élèves, tant lors des répétitions au château que sur la scène du Studio 217 pendant les primes. Sa présence constante témoigne de son engagement envers ces nouveaux talents qui se dépassent chaque semaine pour poursuivre l'aventure télévisuelle.

Un hymne solidaire avec les Restos du Cœur

Parallèlement à son rôle de mentor émotionnel, Vianney a choisi d'impliquer activement la promotion de la saison 14 dans une cause humanitaire majeure. Il souhaite intégrer les voix des élèves dans l'hymne officiel des Restos du Cœur pour le prochain spectacle des Enfoirés. Cette démarche vise à créer un lien symbolique fort entre l'artiste et les jeunes candidats de l'émission.

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L'idée consiste à enregistrer les voix des candidats dans des conditions informelles, qualifiées d'arrachées par l'artiste lui-même. Vianney a expliqué que sans la présence de ces élèves, la chanson n'aurait pas été écrite de la même manière. S'il obtient l'accord de l'association pour cet hymne, les voix des jeunes seront officiellement incluses dans la production finale du spectacle annuel.

Les enjeux de la participation des Enfoirés

La suite de ce projet dépendra entièrement de la sélection officielle de l'hymne par les Restos du Cœur. Il est actuellement incertain si cette nouvelle création sera retenue pour la programmation télévisée. Cette incertitude n'empêche pas Vianney de considérer cette contribution vocale comme un symbole important de l'engagement solidaire des nouveaux talents de Star Academy.

Ce projet humanitaire s'inscrit dans la continuité des actions de Vianney pour la solidarité. En invitant les élèves à participer à cette œuvre musicale, l'artiste leur offre une plateforme supplémentaire pour exprimer leur engagement. Cette initiative renforce le lien entre l'émission de téléréalité musicale et les grandes causes sociétales défendues par les Enfoirés.

Un engagement renouvelé pour les jeunes talents

La présence de Vianney au château de Dammarie-les-Lys illustre son soutien indéfectible envers la nouvelle génération d'artistes. Il a déjà exprimé sa capacité à répéter des actions solidaires ou musicales plusieurs fois pour atteindre ses objectifs. Cet engagement marque une étape importante dans le parcours des élèves de la saison 14 de Star Academy.