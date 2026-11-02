Vianney révèle ses confidences à sa femme Catherine Robert après dix ans

Vianney ouvre son cœur sur ses difficultés passées et la construction de sa cabane, révélant enfin sa confidence faite à sa femme Catherine Robert après dix ans de vie commune.

Le chanteur Vianney a livré, pour la première fois depuis dix ans, les détails intimes d'une conversation cruciale avec son épouse, Catherine Robert. Cette révélation exceptionnelle a été faite dans le cadre de l'émission 20H30 Le Dimanche, diffusée sur France 2 le 1ᵉʳ novembre. Il y a expliqué qu'il lui avait confessé ne pas aller bien, une admission qu'il avait gardée secrète pendant une longue période de sa vie à deux.

Vianney partage son mal-être avec Catherine Robert

Avant de se lancer dans l'édification de sa cabane dans la vallée de Chevreuse, un projet terminé en novembre, l'artiste a dû surmonter une phase de deep distress. Il a reconnu qu'il traversait une période difficile où il sentait qu'il perdait le contrôle de son quotidien et de son identité professionnelle. Cette prise de conscience a conduit à une déclaration rare et bouleversante adressée directement à sa partenaire de vie depuis plus de vingt-sept ans.

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La phrase clé de cette confession a été simple mais lourde de sens. Il a dit à sa femme qu'il ne s'en sortait pas et qu'il était impératif de casser le rythme effréné de sa carrière. Il a expliqué qu'il devait partir, se mettre au vert et entreprendre quelque chose de différent pour retrouver son équilibre intérieur et artistique, loin des projecteurs habituels.

Un projet de construction pour retrouver son identité

Ce choix de s'isoler n'était pas seulement une rupture temporaire, mais une nécessité vitale pour reconquérir son essence même. Vianney a expliqué sentir qu'il perdait petit à petit l'authenticité de qui il était au milieu du tourbillon médiatique. Construire ce refuge lui a permis de renouer avec la musique dans un cadre qu'il avait entièrement imaginé et réalisé de ses propres mains, retrouvant ainsi un sentiment de maîtrise retrouvée.

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L'annonce de cette décision à son équipe a également représenté un défi majeur pour l'artiste. Il a confessé avoir eu du mal à imaginer partager ce besoin profond d'isolement et de reconstruction personnelle avec son entourage professionnel. Cette étape supplémentaire a nécessité une communication transparente pour organiser cette parenthèse loin de ses activités habituelles et sécuriser sa période de transition.

Réactions et contexte de la révélation télévisuelle

Cette confidence fait suite à la publication de son livre et à la construction de sa cabane, achevée en neuf mois. Le projet avait suscité de nombreuses réactions et critiques sur les réseaux sociaux, notamment sur l'authenticité des travaux réalisés par le chanteur. Sa femme, Catherine Robert, avait d'ailleurs particulièrement mal vécu les doutes exprimés par certains observateurs quant à son implication réelle dans la création de cette structure.

Par ailleurs, Vianney a profité d'autres moments publics, comme sa visite à la Star Academy le 22 octobre, pour partager des moments plus tendres avec ses proches. Il a discuté de sa passion pour les candidatures et de la manière dont il suit les aventures des académiciens avec son épouse. Ces révélations successives permettent au public de mieux comprendre la personne derrière la star et les sacrifices qu'elle a faits pour rester authentique et épanouie dans sa vie privée et professionnelle.