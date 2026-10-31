Vianney révèle l'agacement de sa femme Catherine Robert face aux doutes des internautes sur sa cabane

Vianney a présenté la cabane qu'il a construite seul en neuf mois. Il raconte que sa femme Catherine Robert était agacée par les internautes doutant de son travail.

Le dimanche 1er novembre 2026, dans l'émission 20h30 le dimanche sur France 2, le chanteur Vianney a fait découvrir à Laurent Delahousse la cabane qu'il a construite seul pendant neuf mois. Il a profité de cette interview pour raconter la réaction de son épouse, la violoncelliste Catherine Robert, face aux internautes qui doutaient de la réalité de son travail.

Une cabane construite seul pendant neuf mois

Le projet de cabane de Vianney lui a demandé beaucoup de travail et de temps. L'artiste a expliqué que cette période de construction avait marqué un moment un peu particulier de sa vie, puisqu'il passait ses journées seul à bâtir ce refuge.

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Au fil des semaines, de nombreuses critiques ont émergé sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes estimaient que le chanteur ne construisait pas réellement sa cabane seul et mettaient en doute l'authenticité de la démarche.

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ces remarques ne l'ont pas vexé. Vianney a abordé la situation avec amusement, expliquant qu'il sait ce qu'il a réalisé et qu'il n'a pas besoin de convaincre ceux qui doutent de lui.

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L'agacement de Catherine Robert face aux critiques

Si le chanteur est resté serein face aux commentaires, son épouse Catherine Robert a eu beaucoup plus de mal à laisser passer ces remarques. Le chanteur a confié que sa femme était énervée par ces accusations, car elle avait vécu toute cette période de travaux à ses côtés.

Chaque matin, Catherine Robert voyait son mari partir travailler, avant de le retrouver le soir après une journée de chantier. Elle savait donc précisément combien de temps il avait consacré à la construction de ce refuge, ce qui rendait les affirmations des internautes particulièrement agaçantes à ses yeux.

Selon les propos du chanteur, son épouse a vécu les conséquences de ces longues journées passées à travailler dans les bois, ce qui explique sa réaction face aux doutes exprimés en ligne.

Un refuge devenu studio d'enregistrement

Une fois la cabane terminée, Vianney a pu y installer ses instruments pour enregistrer son dernier album. Ce projet personnel s'inscrit donc directement dans son travail musical, même si la période de construction a été éprouvante.

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Le couple Vianney et Catherine Robert s'est rencontré grâce à Florent Pagny. Leur première apparition publique commune remonte à juin 2016, dans les tribunes des internationaux de France de Roland Garros à Paris. Ils ont ensuite été vus ensemble le 29 avril 2018 au Parc des Princes, lors du match de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et En Avant de Guingamp.

Catherine Robert est musicienne et violoncelliste. Elle accompagne de nombreux artistes sur scène, comme Julien Clerc, Patrick Bruel ou Julie Zenatti, et joue également pour Vianney.

Un album engagé et des confidences rares

Vianney s'apprête à sortir un nouvel album qu'il qualifie lui-même d'engagé. Dans un entretien accordé au Figaro le mercredi 28 octobre 2026, il confie avoir déjà été approché par des personnalités politiques, tout en refusant de prendre parti.

Rarement disert sur sa vie privée, le chanteur a livré quelques confidences sur son épouse lors d'une interview vidéo accordée à Lou Média, décrivant notamment une femme exigeante mais jamais dans la compétition.