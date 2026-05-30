Le chanteur Vianney a partagé un message émouvant sur son compte Instagram à l'occasion de la Journée mondiale de la sclérose en plaques. Il a rendu hommage à sa belle-mère décédée des suites d'une maladie auto-immune et a choisi de soutenir l'association @francescleroseenplaques.

Vianney rend hommage à sa belle-mère décédée des suites d'une maladie auto-immune. Le chanteur a partagé un message émouvant sur son compte Instagram à l'occasion de la Journée mondiale de la sclérose en plaques .

Il a choisi de soutenir l'association @francescleroseenplaques et invite ses fans à faire un don lors de sa tournée qui débutera le 24 mars 2027 à Reims. Vianney a également parlé de son projet de construction d'une cabane en pleine forêt, qu'il a terminé après 9 mois de travail. Il se prépare à retrouver son public et a gardé une place particulière à certaines dates symboliques pour lui et ses proches





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