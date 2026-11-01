Vianney refuse de soutenir un camp politique avant l'élection 2027

Le chanteur Vianney explique sur France 2 pourquoi il ne soutiendra aucun candidat lors de la présidentielle de 2027, privilégiant les valeurs aux partis.

Le chanteur Vianney a clarifié sa position durant l'émission 20H30 Dimanche diffusée le dimanche 1er novembre sur la chaîne France 2. Interrogé par le journaliste Laurent Delahousse, l'artiste a détaillé les raisons de son refus de s'aligner sur une tendance politique spécifique pour la prochaine échéance électorale majeure du pays.

Distinguer engagement citoyen et soutien de parti

Lors de cette rencontre télévisée qui a également permis au public de découvrir sa cabane personnelle, le musicien a insisté sur la nécessité de faire une distinction claire entre l'engagement militant et la défense de principes universels. Il a exprimé une méfiance certaine envers les structures partisanes traditionnelles qui结构ent souvent le débat public national.

Also read Présidentielle 2027 : Raphaël Glucksmann, face au lourd défi de rassembler le PS derrière lui

Vianney a souligné qu'il ne souhaite en aucun cas servir les intérêts exclusifs d'une entité politique donnée. Pour lui, la loyauté envers un groupe spécifique limiterait sa liberté d'expression et sa capacité à défendre des idées qui dépassent le cadre étroit des luttes de pouvoir partisans habituelles.

Critique du paysage politique français actuel

Le chanteur s'est montré particulièrement critique envers la multiplication des candidatures anticipées pour l'élection présidentielle de 2027. Il estime que la plupart des personnalités politiques qui se présentent ne sont souvent pas à la hauteur des attentes citoyennes et des défis contemporains.

Advertisement

Selon lui, il n'est pas nécessaire de devenir militant pour un camp spécifique pour agir dans la société. Il affirme être prêt à s'engager fermement sur des valeurs fondamentales, affirmant qu'il le fait dix mille fois par jour à travers ses actions quotidiennes et son travail artistique.

L'art comme vecteur de valeurs et d'espoir

L'artiste a rappelé que cet engagement transversal constitue le cœur de son métier de musicien. Il précise qu'il intègre régulièrement ces préoccupations et ces valeurs dans ses chansons, utilisant la musique comme un moyen de toucher le public sur un plan humain plutôt que sur un plan politique partisan.

En choisissant cette voie, Vianney cherche à rester fidèle à sa propre intégrité tout en restant pertinent dans le débat public. Il préfère ainsi influencer les consciences par l'émotion et la réflexion que par l'affiliation à un mouvement idéologique rigide.

Une position rare dans le milieu artistique

Dans un contexte où de nombreuses célébrités prennent souvent position publiquement pour influencer l'opinion publique, la stance de Vianney se distingue par sa retenue volontaire. Il ne se considère pas désengagé pour autant, mais choisit une forme d'activisme culturel plus subtil.

Advertisement

Cette intervention sur France 2 marque donc un moment important de réflexion sur le rôle des artistes dans la démocratie. Elle invite les citoyens à regarder au-delà des étiquettes politiques traditionnelles pour se concentrer sur la substance des propositions et la cohérence des acteurs publics.