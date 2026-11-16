Vianney : l'équilibre entre explication du monde et innocence de ses enfants

Pour la sortie de son cinquième album, Vianney confie chercher l'équilibre entre explication du monde et innocence de ses enfants, son fils, sa belle-fille et sa fille Rita.

Le chanteur Vianney, âgé de 35 ans, s'est confié sur sa paternité à l'occasion de la sortie de son cinquième album. Dans un entretien accordé pour ce 15 octobre, il explique comment il souhaite transmettre à ses enfants une vision du monde tout en préservant leur innocence face aux difficultés de la société.

Vianney affirme chercher un équilibre entre l'explication du monde et la protection de l'enfance. Il a aussi déclaré être prêt à prendre les armes si l'on s'en prenait à son fils, un message qu'il dit avoir placé à la fin d'une de ses chansons.

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Vianney cherche l'équilibre entre explication du monde et innocence

Vianney cherche à concilier explication du monde et innocence dans l'éducation de ses enfants. Selon ses propos rapportés, il faut trouver un équilibre entre ce que l'on peut expliquer à un enfant et l'innocence qui doit être préservée, sans la lui voler.

Le chanteur évoque l'absurdité de la guerre et son incapacité à expliquer à ses enfants la raison d'être des conflits armés. Il dit essayer de transmettre cette réflexion à son fils, tout en assumant dans sa chanson qu'il serait prêt à prendre les armes pour le défendre.

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Ces déclarations accompagnent la sortie de son nouvel album. Vianney y aborde des sujets graves tout en restant centré sur la transmission familiale.

Ses inquiétudes pour sa fille Rita et sa belle-fille

Vianney a exprimé des inquiétudes pour sa fille Rita, en raison d'une société qu'il juge plus difficile pour les femmes. Il explique aborder sa paternité différemment selon qu'il s'agit d'un garçon ou d'une fille.

Il affirme ne pas aimer sa fille davantage que son fils, mais reconnaître qu'il est plus facile d'être un garçon dans nos sociétés. Cette réalité le conduit à nourrir davantage d'inquiétudes pour une petite fille.

Dans son nouvel album, Vianney a aussi écrit une chanson pour sa belle-fille, la fille aînée de sa compagne Catherine Robert, âgée de 15 ans. Il l'avait déjà évoquée dans un titre sorti en 2020.

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Dans les paroles, il la met en garde contre les tourments de l'adolescence et lui conseille avant tout de s'écouter elle-même.

Une nouvelle paternité évoquée sur 50' Inside

Vianney s'est exprimé sur sa nouvelle paternité lors de son passage dans l'émission 50' Inside, enregistrée pour ce samedi 7 novembre 2026. Il y a expliqué les différences qu'il perçoit dans son rôle de père entre son fils aîné et sa fille, qui vient de naître.

Il avait annoncé la naissance de Rita le 14 septembre dernier. Le chanteur présente désormais sa fille comme l'enfant avec lequel il vit une paternité différente de celle qu'il connaît avec son fils.

Parrain de la saison 14 de la Star Academy, Vianney dit aussi s'être attaché aux élèves de la nouvelle promotion. Il les a rencontrés à plusieurs reprises, au château comme lors des primes, et a déjà désigné l'élève qui l'a particulièrement touché.