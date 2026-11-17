Retour sur la discrète escapade de Vianney et des candidats de la Star Academy à l'île de loisirs de Buthiers pour une nuit au grand air.

Lors du prime diffusé le samedi 24 octobre, le chanteur Vianney a surpris l'audience en révélant les coulisses d'une expérience atypique vécue avec les candidats de la Star Academy. Cette escapade, organisée dans la plus stricte discrétion, a permis aux élèves de quitter le château de Dammarie-lès-Lys pour partager une nuit sous les arbres. L'événement s'est déroulé sur le territoire de Buthiers, dans le département de la Seine-et-Marne, offrant un cadre naturel loin des plateaux de télévision.

Mise en place logistique de l'expédition nocturne

L'île de loisirs de Buthiers a été directement sollicitée par la production de l'émission pour accueillir cette petite expédition unique. Bertrand Nezot, directeur de la structure, a confirmé que leur proximité avec Dammarie correspondait parfaitement aux besoins logistiques identifiés par les équipes techniques. L'accord a été obtenu sous la condition impérative de préserver l'anonymat des participants et d'éviter toute publicité prématurée.

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Une vingtaine de personnes au total ont été mobilisées pour mener à bien ce projet, incluant les candidats, Vianney lui-même et l'ensemble du personnel technique de la production. Un membre spécifique de l'équipe commerciale de la base a été spécialement dédié à la préparation des installations, garantissant notamment la sécurisation des raccordements électriques nécessaires au bon déroulement du séjour.

Discrétion et sécurité au cœur de l'organisation

La consigne principale imposée à toutes les parties prenantes était le silence absolu concernant l'événement. L'île de loisirs a donc attendu la fin du séjour et la diffusion à la télévision avant de communiquer publiquement sur cette visite inhabituelle de célébrités. Cette stratégie a permis de protéger l'intimité des jeunes candidats et de garantir une expérience authentique sans les dérives médiatiques habituelles.

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Pour assurer la sécurité des groupes, une surveillance discrète a été mise en place tout au long de la nuit. L'objectif principal était d'éviter tout rassemblement de curieux susceptibles de perturber le calme de la forêt ou de nuire à l'expérience des participants. Cette surveillance rigoureuse a permis de maintenir une ambiance sereine et protégée durant toutes les heures de présence des académiciens sur le site.

Une expérience naturelle partagée par Vianney

Contrairement aux apparences, cette sortie ne s'est pas limitée à un simple tournage de séquences télévisuelles. Vianney a bel et bien passé la nuit complète à la belle étoile, partageant les mêmes conditions de vie que les candidats. Cette immersion totale reflète le désir du chanteur de proposer à ses parrainés une véritable découverte de la nature et des moments simples, loin du confort habituel du château.

Le campement a été aménagé sur une vaste surface sablonneuse sécurisée, où les braseros apportés par la production ont été installés avec soin. Le programme comprenait le montage des tentes, des promenades en forêt et une soirée autour du feu. Les candidats, parfois novices comme l'a souligné Cameron ou plus expérimentés comme Félix, ont pu apprécier cette évasion au vert. Certains ont même déclaré se sentir comme chez eux autour des pins.

Poursuite musicale et retour au château

La soirée s'est prolongée bien au-delà des besoins de tournage, avec des discussions et de la musique jusqu'à tard dans la nuit. Vianney, guitare en main, a interprété un hymne qu'il envisage de proposer aux Enfoirés, enregistrant directement les voix des élèves sur place. Cette dimension artistique a ajouté une couche supplémentaire de créativité à cette aventure humaine et naturelle.

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Le lendemain, en fin de matinée, les académiciens ont repris la direction du château de Dammarie-lès-Lys, mettant fin à cette parenthèse enchantée. Cette expérience a servi de référence pour l'avenir, démontrant la capacité de l'île de loisirs de Buthiers à accueillir des événements exceptionnels. Bertrand Nezot se veut rassurant sur la faisabilité de tels projets, soulignant l'absence de problème dans l'organisation et la réalisation de cette opération.