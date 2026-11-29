Vianney révèle le soutien de son épouse Catherine Robert dans sa carrière. Leur couple, uni depuis 2016, allie vie privée et projets artistiques communs avec une complicité rare.

Le chanteur Vianney, âgé de 35 ans, a accordé des confidences rares sur son couple avec sa femme Catherine Robert, la mère de ses enfants. Le 28 novembre 2026, lors de son parrainage de la Star Academy, il a souligné le rôle essentiel de son épouse dans sa vie personnelle et professionnelle. Ensemble depuis 2016, les deux artistes revendiquent une relation fusionnelle fondée sur le soutien mutuel et la complicité. Cette dynamique s'étend également à leurs projets créatifs, où Catherine, violoncelliste, accompagne activement sa carrière.

Une collaboration artistique étroite

Catherine Robert est musicienne et violoncelliste. Elle accompagne de nombreux artistes sur scène, comme Julien Clerc, Patrick Bruel ou Julie Zenatti. Elle joue également pour Vianney. Le chanteur a confirmé que son épouse est largement impliquée dans sa carrière musicale. Il a expliqué qu'on ne peut pas faire semblant avec quelqu'un qui compte autant. Il faut de la compréhension et se rattraper dans le rythme effréné de leurs vies. Ils dorment beaucoup moins, mais cette proximité renforce leur équilibre.

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L'évolution de la paternité et du foyer

Récemment devenu papa d'une petite fille prénommée Rita, Vianney a reconnu que cette naissance l'avait bousculé dans sa paternité. Sa façon d'élever Rita sera différente de celle de son fils aîné, Edgar. Il se dit quelque chose de plus protecteur depuis la naissance de sa fille. L'équilibre à trouver est constant entre la vie privée et les nombreux projets artistiques. Un nouvel album et une tournée prévue en 2027 sont déjà dans les cartons. Ce planning chargé peut parfois éloigner la famille, mais le soutien affectif reste prioritaire.

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Une histoire d'amour publique et ancrée

Vianney et Catherine Robert ont fait leur première apparition publique dans les tribunes des Internationaux de France de Tennis de Roland Garros, à Paris, en juin 2016. Malgré le public et les photographes, ils n'ont pas hésité à montrer à quel point ils tiennent l'un à l'autre. Leur relation s'est construite autour de la musique. Il l'a rencontrée en studio, mais ils se sont beaucoup vus depuis. Ce lien fort est devenu un pilier de leur famille, y compris avec l'acceptation de la belle-fille de Catherine, née d'une précédente relation. Vianney évoque avec tendresse cette relation privilégiée, la qualifiant de rock'n'roll car elle est ado.

Engagement et transmission des valeurs

En tant que parrain de la Star Academy, Vianney est venu à la rencontre des élèves en prévision du prime de samedi 24 octobre 2026. L'occasion était parfaite pour parler du métier d'artiste, à travers son exemple mais aussi celui de sa femme, Catherine Robert. Il a révélé avoir des photos rares de ses enfants Edgar et Rita. Les internautes ont été attendris par ces images. Vianney souhaite transmettre des valeurs de vérité et de présence à ses enfants. Il souligne que son épouse en fait plus que lui dans la gestion quotidienne. Cette charge mentale partagée ou assumée par Catherine est un moteur de leur réussite commune.