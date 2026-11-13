Vianney ému aux larmes par l'élimination de Zoé à la Star Academy

Le parrain Vianney confie avoir été bouleversé par la nomination de Zoé lors du prime du 24 octobre. Il partage son attachement pour les candidats et les projets communs.

Le chanteur Vianney a révélé sa profonde émotion suite à une émission récente de la Star Academy diffusée sur M6. Le parrain de cette saison a confié à Mouloud Achour, lors de son invitation dans l'émission Clique sur Canal+, qu'il avait été touché aux larmes par le sort réservé à une candidate spécifique.

Déclencheur émotionnel du 24 octobre

Vianney a explicitement fait référence au prime qui s'est déroulé le 24 octobre dernier. Lors de cette soirée télévisuelle, la candidate Zoé a été nommée en même temps que les autres académiciens Brieuc et Élija. Cette situation dramatique a provoqué chez l'artiste une réaction forte qu'il décrit comme difficile à surmonter immédiatement après les faits.

Also read Star Academy : une équipe sauvée de la nomination, les fans exultent

Lorsque Mouloud Achour lui a demandé de revenir sur cet épisode marquant, le musicien a admis avoir mis du temps à se remettre de ce choc émotionnel. Il a reconnu sincèrement : Je les connais bien et je m'attache facilement à eux. Ma petite Zoé là, j'avoue, j'ai mis du temps à m'en remettre, a-t-il déclaré avec franchise.

Réactions et choix stratégiques du plateau

Avant même que la décision finale ne soit prise par les téléspectateurs, Vianney avait exprimé son souhait de quitter physiquement le plateau de télévision. Il déclarait alors préférer partir plutôt que d'assister à la suite des événements qui allaient se produire. Cependant, il a finalement choisi de rester présent pour soutenir ses protégés.

Advertisement

Après l'élimination d'Élija, dont le sauvetage n'a pas eu lieu car les académiciens ont décidé de sauver Brieuc, Vianney a pris la parole publiquement. Il a expliqué qu'il était content d'avoir été présent malgré la douleur. Selon lui, nos parcours à nous tous sont faits de ces moments-là où il y a un truc qui ne se passe pas comme prévu.

Cette affirmation souligne la nature imprévisible des émissions de téléréalité musicale et l'importance de vivre pleinement chaque étape du processus artistique. L'artiste a ainsi transformé une expérience douloureuse en une réflexion sur la résilience nécessaire dans le milieu professionnel de la musique.

Poursuite des liens et projets futurs

Depuis cette soirée intense du mois d'octobre, Vianney n'a pas rompu les liens avec les jeunes talents de la Star Academy. Il a continué à entretenir des relations étroites avec les candidats, allant jusqu'à organiser une expérience originale loin du château traditionnel de Dammarie-lès-Lys.

Cette sortie spéciale a consisté en une nuit passée en pleine nature. Les participants ont monté leurs propres tentes avant de dormir sur place, découvrant ainsi une réalité bien différente de leur quotidien habituel sous les projecteurs de la télévision française. Cette immersion permet de renforcer la cohésion du groupe hors du cadre strict de l'émission.

Advertisement

Les candidats ont également profité de ce week-end unique pour enregistrer leurs voix sur une nouvelle chanson. Ce projet musical pourrait potentiellement devenir un hymne pour les Enfoirés, une grande association caritative française. Cette opportunité offre au parrain une nouvelle occasion de partager un moment privilégié avec ces élèves auxquels il s'est profondément attaché durant cette saison.