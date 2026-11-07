Vianney dévoile ses confidences sur sa paternité avec Rita

Après la naissance de Rita, Vianney explique comment il aborde différemment sa deuxième paternité par rapport à Edgar, exprimant ses inquiétudes pour sa fille.

Le chanteur français Vianney a partagé des révélations intimes sur sa vie de père de famille le samedi 7 novembre 2026. Invité de l'émission 50' Inside, l'artiste de 35 ans a ouvert son cœur concernant l'arrivée récente de sa deuxième enfant. Cette naissance vient enrichir sa famille composée de son fils aîné Edgar et de sa compagne Catherine Robert. Il a saisi cette occasion pour discuter des nuances de son rôle paternel envers cette nouvelle venue.

Nouvelle naissance et rupture de discrétion

Vianney a officiellement annoncé la venue de sa fille prénommée Rita le 14 septembre 2026. Quelques jours plus tard, le 20 septembre 2026, il a publié une vidéo affectueuse sur son compte Instagram, montrant son nouveau-né dans ses bras. Avant cette annonce publique, le couple restait très discret sur cette grossesse. La jeune fille complète la fratrie déjà composée par Edgar, un garçon âgé de cinq ans. Cette année 2026 a été marquante pour le musicien entre activités professionnelles et vie privée.

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Une approche paternelle différenciée

Le chanteur explique avoir adopté une attitude particulière vis-à-vis de sa fille par rapport à son fils aîné. Il affirme aborder la paternité différemment en raison du genre de l'enfant. Vianney précise qu'il ressent davantage d'inquiétudes pour une petite fille que pour un garçon dans le contexte actuel de la société. Cette réflexion met en lumière les défis spécifiques auxquels les parents font face selon le sexe de leur enfant. Il nuance cependant en précisant qu'il n'aime pas sa fille plus que son fils.

Temps passé en famille

Avant de reprendre ses activités professionnelles, Vianney a profité de plusieurs semaines à domicile pour s'occuper de sa famille. Il se décrit comme un papa poule pendant cette période de transition. Le chanteur a indiqué que le 7 novembre 2026 marquaite son jour de reprise officiel après ce congé prolongé. Cette pause lui a permis de s'adapter à l'arrivée du nouveau membre de la famille sans précipitation.

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Contexte familial et carrière

Catherine Robert, violoncelliste de profession, accompagne régulièrement des artistes majeurs comme Julien Clerc ou Patrick Bruel. Le couple partage la vie depuis 2016 et a été repéré lors d'événements publics tels que Roland Garros ou le Parc des Princes. La carrière de Vianney a déjà connu des interruptions pour la paternité, comme en 2023 avec son fils Edgar. Il a également créé un lieu de création pour se ressourcer en famille. Son implication dans Star Academy montre son engagement auprès des jeunes talents.

Relations familiales élargies

La famille s'étend également avec la belle-fille de Vianney, adolescente née d'une précédente relation de Catherine Robert. Le musicien évoque avec humour leur relation qualifiée de rock'n'roll. Ces différentes dynamiques familiales influencent sa vision du monde et sa musique. La combinaison de rôles parentaux et professionnels define son actualité récente.