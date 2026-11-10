Vianney dévoile les paroles de son hymne pour les Enfoirés

Le parrain de la Star Academy, Vianney, souhaite faire enregistrer les élèves pour intégrer leurs voix à son hymne destiné aux Enfoirés. Il a aussi évoqué son retour médiatique et ses échanges avec Jean-Jacques Goldman.

Le samedi 7 novembre 2026, dans la Quotidienne de la Star Academy, Vianney a révélé les paroles de l'hymne qu'il envisage de proposer aux Enfoirés. Parrain de la promotion de la Star Academy, diffusée sur TF1, il souhaite profiter de cette occasion pour faire enregistrer les élèves et inclure leurs voix dans la chanson.

Cette annonce intervient alors que Vianney, de retour avec son nouvel album, fait l'actualité depuis plusieurs semaines. Il est notamment associé au lancement de la nouvelle édition de la Star Academy, un télécrochet de TF1 dont il est le parrain, tandis que les académiciens encore en lice redoublent d'efforts.

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Un hymne écrit pour les Enfoirés et les élèves de la Star Academy

Vianney présente son hymne comme un texte qui n'aurait pas la même forme sans les personnes auxquelles il s'adresse. Selon les éléments rapportés par les médias, il a dévoilé ces paroles directement sur le plateau de la Quotidienne de la Star Academy.

Le projet consiste à enregistrer les élèves de la Star Academy pour que leurs voix figurent dans la version finale du morceau. La source ne précise pas la date de cet enregistrement ni la forme définitive du titre destiné aux Enfoirés.

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Vianney a également promis aux élèves un week-end 'un peu différent' à ses côtés, en annonçant qu'ils allaient quitter le château. Selon les informations relayées, il travaille lui-même au château de Dammarie-les-Lys lorsqu'il n'est pas en studio ni occupé par sa fille.

Ses confidences sur une rupture vécue comme un ghosting

Lors de ses confidences, Vianney a décrit une rupture qu'il qualifie de genre de ghosting. Il explique qu'elle s'est traduite par un courriel poli mais peu clair, qui a progressivement mis fin à la relation.

Vianney affirme que les chansons de son premier album ont été inspirées par cette expérience. Il raconte qu'au bout de trois semaines, il a compris qu'il se sentait seul, une prise de conscience qui a nourri l'écriture de ces titres.

Un retour médiatique après une longue pause et des échanges avec Jean-Jacques Goldman

Invité sur le plateau de C à vous le jeudi 5 novembre 2026, Vianney a expliqué être revenu sur le devant de la scène après une longue pause consacrée à la construction de sa cabane et à l'écriture de son album. Il a déclaré échanger régulièrement avec Jean-Jacques Goldman, à travers de petits SMS de prise de nouvelles.

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Selon les titres consacrés à cette interview, Vianney décrit Jean-Jacques Goldman comme quelqu'un qu'il aime énormément, à qui il confie ses doutes. Il évoque aussi des idées noires, expliquant qu'il n'allait pas bien et qu'il s'est trouvé pas très loin de la dépression, ce qui l'a conduit à changer de vie et à suspendre sa carrière.

Ces confidences éclairent la pause prolongée de l'artiste, qui revient aujourd'hui avec un nouvel album et un projet collectif porté par les Enfoirés. Les prochaines étapes concrètes restent l'enregistrement avec les élèves de la Star Academy et la finalisation de l'hymne, dont les dates ne sont pas précisées dans les informations disponibles.