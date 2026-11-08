Vianney compose l'hymne des Enfoirés avec les élèves de la Star Academy

Vianney a composé l'hymne des Restos du cœur pour les Enfoirés en 2027. Il propose aux élèves de la Star Academy d'enregistrer leurs voix pour ce projet solidaire.

Le chanteur Vianney a officialisé son implication dans la préparation de l'hymne des Enfoirés pour l'édition 2027. Il a révélé qu'il souhaitait intégrer les élèves de la Star Academy dans l'enregistrement de cette chanson solidaire dédiée aux Restos du Cœur.

Cette annonce a été faite lors d'une escapade en pleine nature organisée le samedi 7 novembre 2026. Vianney a accompagné ses protégés dans une forêt pour une nuit sous les tentes et une veillée au coin du feu.

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Un projet solidaire né de l'émotion

Vianney a expliqué aux jeunes qu'il tenait à inclure cette expérience avec la promo 2026 de la Star Academy dans sa démarche pour la bande d'artistes caritatives. Il a déclaré que sans leur présence, il n'aurait pas écrit l'hymne de la même manière. Cette déclaration met en lumière l'impact émotionnel que le groupe a eu sur le musicien.

Le chanteur a précisé que sa motivation pour devenir parrain de cette promotion reposait sur deux piliers : le moment partagé avec les élèves et la cause des Restos du Cœur. Il a souligné avoir été touché par la réaction des étudiants lors d'une visite préalable à un centre de tri alimentaire.

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Dévoilement des paroles au coin du feu

Lors de cette rencontre, Vianney a interprété une version provisoire des paroles de son futur titre pour les Enfoirés. Il a utilisé sa guitare acoustique pour jouer les premiers vers devant le groupe. Le texte évoque des thèmes de rédemption et de résistance face aux difficultés sociales.

Les paroles partagées contiennent des images fortes sur la flamme de l'âme et les rêves pour abattre les murailles. Vianney a admis avoir écrit ce morceau le matin même de leur rencontre en forêt. Il a présenté cela comme un don direct fait aux futurs participants.

Conditions et prochaines étapes

L'intégration des élèves de la Star Academy dépend de l'acceptation de la proposition par l'organisation des Enfoirés. Vianney a formulé cette condition avec une certaine incertitude humoristique. Il a affirmé que même en cas de refus, il aura au moins présenté son hymne.

Le projet nécessite donc une validation officielle avant l'enregistrement final. Si l'idée est retenue, les voix des jeunes feront partie intégrante de la pochette et du single à venir. Cela marquerait une première historique pour la promo de la Star Academy.

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Contexte familial et personnel

Cette initiative s'inscrit dans une période de changements personnels pour Vianney. Il a récemment accueilli sa deuxième fille, renforçant son rôle de père. Il a comparé cette nouvelle paternité à celle de son fils aîné durant une interview récente.

La compagne de Vianney, Catherine Robert, est également une musicienne connue. Elle joue du violoncelle et accompagne de nombreux artistes sur scène. Son soutien est implicite dans ce type de projet artistique engagé. L'histoire du couple reste discrète malgré leurs apparitions publiques occasionnelles.

Le retour au Château n'est pas immédiat pour les élèves. Ils doivent d'abord intégrer cette expérience unique avec leur parrain. La semaine prochaine devrait confirmer les modalités pratiques de l'enregistrement. Les fans attendent de voir si cette collaboration aboutira.