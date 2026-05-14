Le Figaro a annoncé l'achat du 43e étage de la Tour Montparnasse par Vianney, mais le chanteur a démenti. Cependant, selon Le Figaro, ils ont accès à un document prouvant que Vianney est bien devenu copropriétaire de la tour Montparnasse, avec 80% du 43e étage.

Vianney a-t-il ou pas fait cette acquisition immobilière surprenante ? Alors que Le Figaro a annoncé il y a quelques jours, à la surprise générale, l'achat du 43e étage de la Tour Montparnasse par le chanteur Vianney , ce dernier a démenti dans la foulée, par l'intermédiaire de son agent.

Selon lui, le chanteur est "en autarcie dans son refuge de bois" tout juste terminé "pour travailler son prochain album", et il n'a "pas assez d'argent pour faire une telle acquisition". Mais désormais, nos confrères du Figaro affirment qu'ils ont eu accès à un document prouvant que le chanteur est bien devenu, courant avril, "copropriétaire de la tour Montparnasse". Il aurait ainsi acquis 80 % du 43e étage de la mythique tour parisienne.

La maison bleue, une société de Vianney Une lettre du syndic datée du 11 mai 2026 et adressée à l'ensemble des copropriétaires les informerait de l'arrivée d'un "nouveau copropriétaire dans la tour".

"La société Edmond de Vayres a acquis une partie du 43e étage, qui, selon le permis de construire, est affecté à usage d'hôtel, et devait constituer un établissement unique avec les lots détenus par la société LFPI", indiquerait le courrier. Or, la SAS Edmond de Vayres, créée le 8 avril 2026, serait selon nos confrères détenue par La maison bleue, dont l'unique actionnaire serait Vianney.

Pour nos confrères, c'est la proximité du chanteur avec Frédéric Lemos, longtemps président du Conseil syndical de la tour, qui lui aurait permis de se positionner sur un achat d'une telle ampleur. À eux deux, ils seraient désormais propriétaires de l'ensemble du 43e étage





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