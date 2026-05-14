Viande transformée : un aliment néfaste pour la santé

Selon un cardiologue, la viande transformée est un aliment qui peut être néfaste pour la santé. Elle est classée comme cancérogène par l'Organisation mondiale de la Santé et est riche en sodium et en graisses saturées. Les aliments frits, les viennoiseries, les gâteaux et les pâtisseries sont également très caloriques et bourrés de sucres.

Selon un cardiologue, cet aliment bourré de cholestérol serait un véritable fléau pour la santé . Un aliment connu (et aimé) de tous mais qui serait à l'origine de très nombreuses maladies selon cette cardiologue américaine réputée.

On ne vous apprend rien, si l'on vous dit qu’il y a des aliments bons pour la santé et d’autres qui le sont un peu moins. Certains peuvent même avoir un impact négatif sur notre LDL, tandis que notre taux de « bon » cholestérol HDL doit être à peu près supérieur à 0,35 gramme par litre de sang, quand notre taux de cholestérol total doit lui rester inférieur à 2 g/l.

Lorsqu'une personne dépasse tous les seuils de mauvais cholestérol, on parle alors d'un phénomène qui est causé par la formation de plaques de lipides dans le sang qui, à terme, vont encrasser et boucher les artères. Fait état des aliments les plus souvent mis en cause chez les patients concernés par le mauvais cholestérol.

Explique l'experte avant de citer ce qui est selon elle l'un des pires aliments pour la santé : il s'agit de nulle autre que la viande transformée. Celle-ci apparaît généralement comme l'une des principales fautives en cas de mauvais cholestérol. Encore plus lorsqu'il est question de viandes transformées riches en matières grasses qui peuvent donner lieu à de nombreux problèmes de santé.

L'Organisation mondiale de la Santé a classé les viandes transformées telles que le bacon, les hot-dogs et le salami comme cancérogènes. La viande transformée est également chargée en sodium et en graisses saturées. Les aliments frits, les viennoiseries, les gâteaux et les pâtisseries sont également très caloriques et bourrés de sucres qui les rendent encore plus néfastes pour la santé. Vrai couteau-suisse, je ne me limite à aucune rubrique !

Je suis autant au courant de la dernière tendance dating qui fait le buzz sur TikTok, que du nouveau super-aliment plébiscité par les nutritionnistes d'Instagram. Dénicheuse de buzz assumée, j'ai plus d'un tour dans mon sac pour vous surprendre





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