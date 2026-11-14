Veules-les-Roses : Le Trophée de l'Huître célèbre la gastronomie normande

La 1ere édition du Trophée de l'Huître se tient à Veules-les-Roses. Ce concours réunit les restaurateurs pour sublimer la fameuse huitre locale, élevée en pleine mer.

Le village classé parmi les plus beaux de France, Veules-les-Roses, accueille cette semaine la première édition du Trophée de l'Huître. Cet événement gastronomique de premier plan se déroule le week-end prochain sur la Côte d'Albâtre. Il vise à mettre en valeur les talents culinaires des restaurateurs locaux de la région.

Un concours pour sublimer la huitre locale

La source principale du concours repose sur la qualité exceptionnelle de l'huitre de Veules-les-Roses. Ce mollusque est élevé en pleine mer, offrant une chair généreuse et fortement iodée. Sa réputation est solidement établie, ayant été récompensée à plusieurs reprises au Salon de l'Agriculture de Paris. Le Relais Hôtelier Douce France sert de cadre prestigieux à cette compétition. Situé dans un ancien relais de poste du XVIIIe siècle, il offre un cadre historique unique.

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Le cadre naturel de Veules-les-Roses

Le village est niché le long de la Veules, qui est le plus petit fleuve de France. Sa longueur ne dépasse pas les 1,5 kilomètre, ce qui donne au lieu une ambiance intime et préservée. L'histoire locale y est palpable, l'eau y étant utilisée pour la culture du cresson depuis le XIVe siècle. Ce patrimoine agricole s'inscrit dans un cadre verdoyant fait de maisons à colombages et de jardins fleuris.

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Stakeholders et programmes associés

La médiatisation de l'événement profite de la présence de William Leymergie dans son émission Balades en France. Vanessa Zhâ participe également à cette couverture médiatique exceptionnelle. La diffusion de l'émission est prévue aujourd'hui à 17 heures, permettant de toucher un large public. Les professionnels de la restauration locale ont l'occasion de voir leur savoir-faire reconnu à l'échelle nationale.

Impacts et prochaines étapes

Cette compétition constitue un levier économique majeur pour le village de Veules-les-Roses. Elle attire les gastronomes vers le département de la Seine-Maritime et encourage la découverte du sentier côtier GR 21. Les organisateurs souhaitent ancrer durablement cette tradition dans l'offre touristique régionale. Les résultats de ce concours illustreront la diversité des interprétations culinaires de ce produit phare.