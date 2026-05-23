Veste courte zippée UNIQLO mixte : style retro et tendance

Touche à chaleur : veste courte zippée signée UNIQLO en 100 % coton, idéale pour conquérir toutes les températures. Coupe oversize, émiets en velour et plusieurs poches, une veste chic qui habille tous les moments de la journée.

Vous avez certainement l'habitude de passer devant sans jamais vous arrêter, pourtant, UNIQLO regorge de pièces intemporelles et basiques. Les coupes sont modernes, souvent même flatteuses, et confortables pour vous suivre partout au quotidien.

Les designs se veulent classiques afin de pouvoir créer ou compléter une multitude de looks, et ce, quelle que soit la tendance. Bien qu'elle ne fasse que peu parler d'elle, cette enseigne mérite le détour. Découvrez un incontournable de la mi-saison, la veste courte zippée UNIQLO mixte affichée à 49,90 euros sur le site officiel. En cette période de printemps, il n'est pas toujours évident de savoir comment s'habiller.

Il faut une veste suffisamment chaude pour les matins frisquets et une veste suffisamment légère pour les après-midis ensoleillés. Bonne nouvelle, cette veste courte zippée coche toutes les cases





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