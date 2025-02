L'article explore la possibilité d'envoyer des forces européennes en Ukraine pour garantir la sécurité du pays en cas d'accord de paix avec la Russie. Il compare cette perspective à la mission de la FINUL au Liban et interroge la faisabilité et l'efficacité d'une telle intervention.

Après presque 3 ans de guerre, l'artillerie ukrainienne continue de bombarder l'agresseur russe dans la région de Donetsk. L'idée d'envoyer des forces européennes en Ukraine pour garantir un éventuel accord de paix entre Moscou et Kiev apparaît comme une possibilité. Ce scénario rappelle celui du Liban . Mais derrière cette perspective, se pose la question cruciale de la sécurité de l' Europe .

Vers une force européenne de maintien de la paix en Ukraine ? Alors que les Ukrainiens résistent toujours à l'invasion russe après 3 ans d'une guerre sans merci, un scénario se dessine. Dans l'hypothèse où Moscou et Kiev parviendraient à un cessez-le-feu, Keir Starmer, le Premier ministre britannique, s'est dit prêt à envoyer « si nécessaire » des troupes « sur le terrain » pour « contribuer aux garanties de sécurité » du pays. De même, la Suède a indiqué qu'elle n'excluait pas non plus l'envoi de soldats pour maintenir la paix. Une dizaine de dirigeants de pays de l'UE et de l'Otan se réunissent lundi à Paris pour reprendre la main sur le dossier ukrainien, alors que l'administration américaine a multiplié les invectives sur le sujet ces derniers jours. Autour d'Emmanuel Macron se trouveront les chefs de gouvernement de l'Allemagne, du Royaume-Uni, de l'Italie, de la Pologne, de l'Espagne, des Pays-Bas et du Danemark, ainsi que le président du Conseil européen, la présidente de la Commission européenne et le secrétaire général de l'Otan. Les premiers Mirages 2000-5 français arrivés en Ukraine viennent s'ajouter aux F-16 déjà livrés par plusieurs pays européens. En attendant une possible paix, ces avions témoignent de l'enjeu de l'espace aérien face à l'agresseur russe. Si l'un des objectifs de cette rencontre est de signifier à Donald Trump que le sort et l'avenir de l'Ukraine ne sauraient se dessiner sans l'Europe et certainement pas dans une seule relation bilatérale entre Washington et Moscou, la proposition britannique devrait être aussi abordée. Sachant que ce n'est pas la première fois que l'idée d'envoyer des troupes au sol est évoquée. Le 14 mars 2024, dans une intervention sur les JT de TF1 et de France 2, Emmanuel Macron avait déjà clairement ouvert cette porte, en annonçant qu'en matière d'aide à l'Ukraine, « on ne peut pas rester confinés à l'aide militaire ». Or, un an plus tard, le contexte a singulièrement changé. Il ne s'agirait plus d'envoyer des troupes combattantes mais des forces de maintien de la paix. Ce qui reviendrait à déployer un dispositif de type « onusien ». Lequel prend pied le long de la ligne de front, comme le fait la Force de paix des Nations Unies pour le Liban (FINUL), stationnée le long de la « ligne bleue », la ligne de démarcation entre le sud du Liban et le nord d'Israël. « En Europe, il n'y a que deux pays qui disposent d'armées opérationnelles : la France et le Royaume-Uni » « Mais ces forces sont symboliques, elles n’apportent rien, observe l’historien et ancien colonel des troupes de marine Michel Goya. Au Liban, la FINUL n’a pas empêché les tirs de roquettes du Hezbollah, ni la riposte israélienne. » Il n’empêche, selon lui, la Russie « pourrait accepter » un tel scénario. Il retient cependant un autre : l’envoi de troupes qui pourraient combattre si les Russes venaient à franchir la ligne du cessez-le-feu et la « frontière » qui résulterait de cet hypothétique accord entre l’Ukraine et son agresseur russe. Or, dans cette configuration, il serait plus difficile d’additionner les nationalités comme l’ONU le fait avec ses casques bleus. « En Europe, il n'y a que deux pays qui disposent d'armées opérationnelles : la France et le Royaume-Uni », rappelle Michel Goya. « Toute la question est de savoir quel serait l’emploi de ces unités, à quoi serviraient-elles ? », appuie-t-il.





