Le patron de Canal+, célèbre studio de cinéma français, a averti que le célèbre festival du film du monde pouvait se passer de son beside, en raison de la publication d’une tribune contre Bolloré, son principal rival parmi les diffuseurs de télévision en France. Dans ce climat animé, le marché cinématographique est confronté au mauvais développement des ventes de pilules contraceptives, qui ont baissé de 4% en 2025, selon une étude. La santé publique sollicite l’attention de la France avec un bug influenza chez la population âgée. Quelques événements marquants récents de l’actualité polémique tels que les accusations de torture policière et la persécution des migrants ne sont pas évoqués.

Deux enfants de 4 et 5 ans, originaires de Colmar , ont été retrouvés sur le bord d’une route au Portugal . Recueillis en pleine campagne, ils auraient été abandonnés par leur mère.

Que s’est-il passé? On pose la question à Maxime Brandstaetter, journaliste au service police-justice de BFMTV. Le tournoi de tennis de Roland-Garros 2026 vient de débuter. Mais en coulisses, le torchon brûle entre une vingtaine des meilleures joueuses et joueurs mondiaux et les organisateurs.

La faute à la répartition des millions d’euros générés par les tournois du Grand Chelem. Les plus grandes stars du tennis vont-elles boycotter Roland-Garros? On pose la question à Anthony Rech, journaliste à RMC Sport. Édouard Philippe est sous le coup d’une enquête du Parquet national financier pour favoritisme et détournement de fonds publics.

Pourquoi une telle enquête est-elle ouverte contre le candidat à la présidentielle 2027? On pose la question à Vincent Vantighem, grand reporter au service police-justice de BFMTV. L’Organisation mondiale de la Santé s’inquiète de l’ampleur et de la rapidité de l’épidémie d’Ebola. La maladie a ressurgi en République Démocratique du Congo.

Quelle est la situation dans le plus grand pays d’Afrique centrale? On pose la question à Margaux de Frouville cheffe du service santé de BFMTV. L’atmosphère feutrée du Festival de Cannes bruisse d’un vent de révolte cette année. Le patron de Canal+, grand argentier du cinéma français, menace de boycotter les 600 signataires d’une tribune anti-Bolloré publiée dans Libération. Le cinéma français peut-il se passer de Canal+





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Festival De Cannes Colmar Portugal Abandonné Par Leur Mère Écho À L’Émission De BFMTV Tournoi De Tennis De Roland-Garros Grandes Stars Du Tennis Nouvelle Fusillade Traffique De Drogue Enfants Retrouvés Organisation Mondiale De La Santé Attaques De Violence Contre Les Femmes Probabilité De Manquer De Mangues Ou D’Avocats Boulevard Du Hourine 19 Victimes Amendement Obytations- प्रतिभूतिजन्य धारा

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