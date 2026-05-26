Véronique Sanson hospitalisée pour une infection respiratoire aiguë

La chanteuse de 77 ans a été hospitalisée d'urgence pour une infection respiratoire aiguë. Son concert au festival Art Rock a été annulé.

L'entourage de Véronique Sanson a annoncé ce samedi l'hospitalisation d'urgence de la star de 77 ans. La raison ? Une infection respiratoire aiguë. Cet événement a contraint l'artiste à annuler son concert très attendu au festival Art Rock à Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor, qui devait marquer le début de sa tournée estivale.

Si ses concerts de juin et juillet restent pour l'instant maintenus, cette annonce suscite l'inquiétude des fans. D'autant que la chanteuse, soignée pour un cancer de l'amygdale en 2018, confiait récemment souffrir de divers problèmes de santé liés à l'âge. Qu'est-ce qu'une infection respiratoire aiguë ? Une infection respiratoire aiguë désigne une atteinte récente et soudaine des voies respiratoires, qui vont du nez jusqu'aux poumons.

Elle se distingue par sa brutalité d'apparition. La raison de l'hospitalisation de Véronique Sanson est une infection respiratoire aiguë, qui peut être causée par des virus tels que la grippe, le VRS, le SARS-CoV-2 ou les rhinovirus. Elle peut également être d'origine bactérienne, provoquée par le pneumocoque, le mycoplasme ou encore la légionelle. Les professionnels de santé séparent ces infections en deux grandes catégories : les infections virales et les infections bactériennes.

Les mécanismes de la pneumonie Lorsque l'infection descend profondément dans l'appareil respiratoire, elle peut se transformer en pneumonie. La pneumonie est une infection des alvéoles pulmonaires entraînant une inflammation avec exsudat, qui perturbe les échanges gazeux. Cela explique la baisse d'oxygène dans l'organisme ainsi que la sensation de grand inconfort respiratoire ressentie par les patients.

Les symptômes qui doivent alerter sont une fièvre ou des frissons, une toux (qu'elle soit sèche ou accompagnée de crachats), un essoufflement, une douleur dans la poitrine et une fatigue intense. Les signaux peuvent être trompeurs chez les personnes plus âgées ou présentant des antécédents médicaux. Les professionnels de santé recommandent de surveiller les premiers signes et de prendre en charge rapidement. Une situation souvent synonyme d'une guérison complète et d'un retour progressif à la normale





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