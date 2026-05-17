Véritable must have pour la belle saison, le barbecue électrique Ninja Woodfire OG701EU : un support de cuisson 3-en-1 multifonctionnel pour griller, faire griller ou faire griller savamment

Le barbecue électrique Ninja Woodfire OG701EU est un support de cuisson 3-en-1 qui vous permettra de nombreuses recettes. En plus de se montrer utile pour vos grillades estivales, cet appareil pourra aussi agir comme un air fryer et un fumoir. Sans charbon, gaz ou flammes, ce barbecue peut être utilisé sans risque dans un jardin, sur une terrasse, en camping ou sur un balcon.

Véritable allumage pour la belle saison, le barbecue électrique Ninja Woodfire OG701EU est un support de cuisson 3-en-1 qui vous permettra de nombreuses recettes. En plus de se montrer utile pour vos grillades estivales , cet appareil pourra aussi agir comme un air fryer et un fumoir.

Sans charbon, gaz ou flammes, ce barbecue peut être utilisé sans risque dans un jardin, sur une terrasse, en camping ou sur un balcon. Pour une installation pratique, vous pourrez compter sur un cordon d'alimentation de 1,6 mètre. Capable de résister à l'eau selon la norme IPX4, le barbecue électrique Ninja Woodfire OG701EU est à conserver à l'extérieur en toute saison. Simple à nettoyer, ce barbecue comporte une plaque de grill antiadhésive qui s'étend sur 28x37 cm.

Grâce au code promo PARISIENSN10, sans accessoires, avec le code promo SNWEEK vous bénéficierez de -15% sur toutes les commandes d'un montant égal ou supérieur à 200€, le barbecue électrique Ninja Woodfire OG701EU vous sera livré sans frais, accompagné d'un guide de recettes. Après-huitée: Conçu pour accueillir l'équivalent de 8 steaks hachés ou 16 saucisses, ce barbecue de grande capacité vous permettra de régaler tous vos invités.

Selon vos envies, vous avez la possibilité d'en utiliser avec le couvercle ouvert ou fermé. Utile pour faire cuire vos aliments frais ou surgelés, le barbecue électrique Ninja Woodfire OG701EU est équipé de la technologie Woodfire. Imaginé par Ninja, ce système donnera une délicate saveur fumée à vos préparations à l'aide de granulés spéciaux 100% bois, fournis sous la forme de deux sachets d'essai dont vous bénéficierez grâce à l'offre Auchan





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