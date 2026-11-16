Verisure lance une garantie commerciale offrant un remboursement de 1 500 € en cas de cambriolage. Détails sur les conditions d'éligibilité, les délais et les exclusions de ce nouvel engagement.

Le prestataire de sécurité privée Verisure a dévoilé une nouvelle proposition commerciale visant à rassurer les particuliers inquietssur la fiabilité de leurs systèmes de protection domiciliaire. Cette initiative introduit une " Garantie Anti-Cambriolage, protégé ou remboursé " qui engage l'entreprise financièrement en cas de failure de la protection annoncée. L'objectif est de renforcer la confiance des consommateurs face aux offres de sécurité connectée.

Un remboursement commercial limité à 1 500 €

Cette garantie permet aux clients éligibles d'obtenir le remboursement des sommes déboursées auprès de Verisure, incluant les frais d'installation et les abonnements mensuels, dans une limite stricte de 1 500 €. Ce mécanisme est spécifiquement destiné aux utilisateurs ayant installé un système à partir du 31 août 2026. Le remboursement ne peut intervenir qu'à deux reprises maximum au cours de la durée totale du contrat signé avec le prestataire.

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Conditions d'éligibilité strictes et matériel obligatoire

Pour bénéficier de cette couverture, les utilisateurs doivent être abonnés au service de télésurveillance et se trouver en situation de régularité vis-à-vis de leurs factures en cours. L'installation technique doit impérativement comprendre des détecteurs de choc et d'ouverture couvrant tous les accès extérieurs. La présence d'au moins un Brouillard Anti-Cambriolage est également requise, ainsi qu'un détecteur extérieur vidéo ou une serrure connectée pour les appartements.

Procédure de déclaration et levée de doute

En cas d'effraction avérée, il est nécessaire de prévenir Verisure dans un délai d'une semaine suivant les faits. La constitution du dossier exige le dépôt d'une plainte officielle auprès des autorités et la fourniture de justificatifs attestant des biens volés. Le système de sécurité doit avoir été activé en mode total ou partiel au moment de l'incident, et le vol doit résulter d'une effraction physique, excluant ainsi les vols par ruse ou les portes laissées ouvertes.

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Différence fondamentale avec une assurance habitation

Il est crucial de noter que cette garantie ne constitue ni une indemnisation automatique ni une assurance classique couvrant la valeur des objets dérobés ou les dégâts matériels. Elle vise uniquement à rembourser les prestations payées au prestataire de sécurité. Les agents de télésurveillance analysent les alertes et peuvent alerter les forces de l'ordre selon les conditions de l'article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure, après une levée de doute avérée.

Contexte concurrentiel et choix pour les consommateurs

Le choix d'un système dépend de la configuration du logement et du niveau de surveillance désiré, entre alarme autonome et télésurveillance humaine. Verisure mise sur un délai de prise en charge des alertes de 7 secondes pour se différencier des solutions autonomes basées sur une simple sirène. Cette nouvelle offre positionne le groupe comme un acteur majeur, figurant en première position des comparatifs de sécurité domiciliaire récents.