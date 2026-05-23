South Korean director Park Chan-wook and his jury will render their verdict on Saturday for the Palme d'or, after a very diverse competition which includes favorites such as 'Minotaure' or 'La Bola negra'. The jury could send a political message by recognizing Russian director Andrei Zviaguintsev and his 'Minotaure', expressing anti-war thoughts. 'Minotaure', praised by critics, tells the story of a bourgeois Russian family, set against the backdrop of war and societal crisis. Nine members will convene in secret to select among the 22 competing films the successor of 'Un simple accident' from Iranian director Jafar Panahi, awarded the Palme d'or in 2025.

Le réalisateur sud-coréen Park Chan-wook et son jury renderont leur verdict samedi soir pour la Palme d'or, dans une compétition très éclectique, avec parmi les favoris ' Minotaure ' ou encore l'ambitieux fantasy queer 'La Bola negra'.

Le jury pourrait envoyer un message politique en distinguant le cinéaste russe en exil Andréï Zviaguintsev et son 'Minotaure', porteur d'un message anti-guerre. Le film 'Minotaure', acclamé par la critique, raconte les déboires d'un couple de la bourgeoisie russe, avec en toile de fond la guerre et le délitement de la société.

Les neuf membres du jury se réuniront en conclave dans un lieu secret pour désigner, parmi les 22 films en compétition, le successeur d' 'Un simple accident' de l'Iranien Jafar Panahi. La tradition veut que le président du jury ait le dernier mot pour désigner la Palme. Mais les jurés doivent décerner au moins six autres trophées, dont les prix d'interprétation féminine et masculine, durant une cérémonie qui débutera à 20H15 (18H15 GMT





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