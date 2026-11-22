Les Landes ont subi des rafales dépassant 102 km/h la nuit du 21 au 22 novembre 2026. Les pompiers ont effectué six interventions pour chutes d'arbres et câbles électriques.

Les Landes ont été durement touchées par une dégradation météorologique majeure au cours de la nuit qui a séparé le samedi 21 novembre du dimanche 22 novembre 2026. Ce phénomène atmosphérique a provoqué des rafales de vent violentes et des chutes d'arbres, obligeant les secours à se mobiliser intensivement sur le territoire départemental.

Le Service départemental d'incendie et de secours des Landes (Sdis 40) a rendu un bilan officiel à 6 heures ce dimanche 22 novembre 2026. Selon ce rapport, six interventions ont été réalisées par les sapeurs-pompiers dans le cadre de cet épisode climatique, qui a particulièrement affecté le sud du département. Ces interventions n'ont toutefois entraîné aucun blessé.

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Des rafales atteignant 102 km/h enregistrées

Comme l'avait anticipé Météo France, une nouvelle perturbation météorologique s'est installée dans la nuit du samedi 21 au dimanche 22 novembre 2026. Le département des Landes a été placé en vigilance jaune pour trois phénomènes distincts : le vent violent, les orages et la vague-submersion. Cette alerte précoce visait à préparer les autorités et les citoyens aux impacts potentiels de la tempête.

Dès le début de la nuit, le vent a nettement renforcé sa force sur le territoire avec un changement de direction notable passant du sud-ouest à l'ouest. Des vents violents dans les Landes ont été enregistrés avec une pointe à 102,6 km/h à Biscarrosse. Des valeurs tout aussi impressionnantes ont été relevées à Moliets-et-Maa avec 90,1 km/h et à Capbreton avec 87,1 km/h, selon les données du site Météo des Landes Vidéo.

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Interventions multiples et précipitations limitées

L'intérieur des terres n'a pas été épargné par la force du vent. Des rafales frôlant les 65 km/h ont été observées à Dax, tandis que le vent a dépassé les 76 km/h à Sabres durant la nuit. En ce début de matinée du 22 novembre, le vent reste important, dépassant systématiquement les 80 km/h le long de la côte, notamment à Biscarrosse et à Capbreton.

Le passage de ce front a également apporté une dizaine de millimètres de précipitations à certains endroits. Les communes de Mézos, Saint-Julien-en-Born et Sabres ont enregistré respectivement 11,4 mm, 9,2 mm et 9,6 mm d'eau. En revanche, l'est du département a été peu arrosé, avec seulement 1 à 2 mm relevés sur cet épisode. Les interventions des sapeurs-pompiers ont principalement concerné des chutes d'arbres ainsi que des câbles électriques tombés au sol.

Mobilisation des secours et suivi de la vigilance

Outre les interventions terrestres, des mesures de sécurité ont été prises pour les personnes exposées en mer. Un cargo échoué dans les Landes a vu ses onze personnes à bord hélitreuillées par les secours pour une mesure de sécurité en raison de la dégradation météorologique. Cette action d'anticipation, prise par les autorités, souligne la vigilance requise face aux conditions climatiques.

Au vu de la situation, les équipes de secours du Sdis 40 vont rester mobilisées tout au long de cette journée du dimanche 22 novembre. Les vigilances jaunes édictées par Météo France sont actives jusqu'à 18 heures pour les Landes, incitant la population à faire preuve de prudence face aux risques résiduels de vent et de chutes de branches.