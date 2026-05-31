Ventilateur Oceanic 4 en 1 : jusqu'à 9h de minuterie et télécommande, à moins de 100 € chez Cdiscount

Découvrez le ventilateur Oceanic 4 en 1 avec ventilation, brumisation, purification et humidification. Réglable sur 3 vitesses, minuterie jusqu'à 9h et télécommande. Prix imbattable chez Cdiscount.

Avec l'arrivée des beaux jours, la recherche d'un ventilateur performant et polyvalent devient une priorité pour de nombreux foyers. Le modèle 4 en 1 de la marque Oceanic , disponible chez Cdiscount , répond parfaitement à ces attentes en offrant quatre fonctionnalités essentielles : ventilation, brumisation, purification et humidification de l'air.

Ce ventilateur innovant se distingue par sa grille rotative en sens inverse, qui génère un flux d'air naturel avec un effet de turbulence, procurant ainsi une sensation de fraîcheur réaliste et agréable. Que ce soit pour les petites ou les grosses chaleurs, cet appareil s'adapte à tous vos besoins. Actuellement proposé à un prix inférieur à 100 euros, il s'agit d'une offre limitée qui mérite toute votre attention.

La polyvalence de ce ventilateur Oceanic se manifeste également par ses trois niveaux de vitesse réglables, permettant d'ajuster l'intensité du flux selon vos préférences. Son panneau de commande à écran LED offre un contrôle intuitif et un suivi en temps réel du niveau de confort. La fonction minuterie, programmable jusqu'à 9 heures, permet de configurer la mise en marche ou l'arrêt automatique de l'appareil, ce qui est idéal pour une utilisation nocturne ou pendant vos absences.

De plus, la télécommande incluse vous permet de piloter à distance toutes les fonctions : changement de mode, réglage de la vitesse et programmation, le tout depuis votre canapé ou votre lit. Avec une puissance de 90 W et un débit d'air élevé, ce ventilateur rafraîchit efficacement l'air de votre pièce, vous offrant un confort optimal en toutes circonstances. Ce contenu a été réalisé par un expert de l'équipe shopping de BFMTV, indépendante de la rédaction de BFMTV.com.

Les prix indiqués sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer. BFMTV est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu'un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article. Ne manquez pas cette occasion de vous équiper d'un ventilateur performant et multifonction à prix réduit. Les stocks sont limités, alors n'attendez plus pour profiter de cette offre exceptionnelle chez Cdiscount.

Ce ventilateur Oceanic 4 en 1 est le compagnon idéal pour affronter les chaleurs estivales avec confort et sérénité





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