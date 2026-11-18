Découvrez la vente exceptionnelle de 15 kg de pommes de terre à 8 euros à Villeneuve-Saint-Georges le 19 novembre. Prix bas et circuit court garantis.

Une opération de vente directe de produits frais est annoncée pour le jeudi 19 novembre à Villeneuve-Saint-Georges. Cette initiative propose aux habitants de se procurer des denrées alimentaires de qualité à des tarifs inférieurs à ceux du commerce traditionnel. L'événement se concentrera spécifiquement sur la commercialisation de tubercules et d'autres légumes du potager.

Détails de l'offre exceptionnelle pour les consommateurs

L'offre principale met en avant des pommes de terre de la variété " Fontane " vendues au prix exceptionnel de huit euros le filet de quinze kilos. Cette variété est particulièrement prisée par les consommateurs et les restaurateurs car elle est idéale pour la préparation de frites croustillantes, de purées onctueuses et de plats au four savoureux. Le producteur a décidé d'appliquer ce tarif bas pour rendre ces produits accessibles à un large public.

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La vente se déroulera sur la rue Raymond-Juret, avec des horaires précis de 8 h 30 à 18 heures. En plus de la variété " Fontane ", le producteur proposera également des pommes de terre grenailles et des oignons. Cette diversité permet de satisfaire les besoins culinaires variés des foyers locaux. L'opération s'inscrit dans une logique de proximité et de rationalité économique pour les acheteurs.

Modalités de paiement et conditions d'achat

Les modalités financières de cette transaction sont simples et directes pour faciliter l'accès aux produits. Les paiements se feront directement en espèces, offrant une solution rapide pour les petits montants. Une autre option est disponible par chèque, mais avec une condition spécifique : le montant du chèque doit être d'au moins quinze euros. Cette exigence vise à simplifier la gestion des transactions pour le vendeur itinérant.

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Le modèle économique repose sur la suppression des intermédiaires habituels de la chaîne d'approvisionnement alimentaire. En s'adressant directement au producteur, les clients bénéficient d'une transparence totale sur l'origine et le prix des denrées. Cette méthode permet de maintenir des coûts réduits tout en rémunérant équitablement celui qui cultive les récoltes.

Stratégie de mobilité pour le circuit court en Île-de-France

Ce producteur de la variété " Fontane " ne reste pas fixe dans une seule commune. Il se déplace depuis plusieurs années avec son camion de pommes de terre dans différentes villes et quartiers d'Île-de-France. Cette stratégie lui permet de desservir une zone géographique étendue et de toucher des populations variées qui recherchent ce type de commerce.

La vente directe en circuit court est une pratique qui gagne en popularité auprès des consommateurs soucieux de l'impact environnemental et du soutien à l'économie locale. En évitant les supermarchés et les grossistes, le producteur crée un lien plus fort avec sa clientèle. Cette approche favorise également la découverte de produits locaux de saison.

Impact économique et attentes pour la population locale

L'impact de cette vente sur le marché local de Villeneuve-Saint-Georges est significatif pour les ménages. Le prix de huit euros pour quinze kilos représente un gain économique considérable par rapport aux prix standards en grande surface. Les habitants peuvent ainsi constituer des provisions importantes pour l'hiver à moindre frais.

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Cette initiative illustre le dynamisme des acteurs agricoles qui cherchent à maintenir une présence physique dans les communes périurbaines. Pour les résidents de la rue Raymond-Juret, cette journée du 19 novembre est l'occasion de soutenir une agriculture de proximité tout en réalisant des économies substantielles sur leur alimentation de base.