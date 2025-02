Vente aux Enchères Record de Taureaux Reproducteurs à Lacapelle-Marival

Une vente aux enchères de taureaux reproducteurs limousins a eu lieu à Lacapelle-Marival, attirant une cinquantaine d'acheteurs et culminant à 8 000 euros pour un veau exceptionnel.

Ce vendredi après-midi, le foirail de Lacapelle-Marival accueillait une vente aux enchères qui n'avait rien d'ordinaire. Au lieu de bijoux ou de tableaux, c'était des taureaux reproducteurs, vingt-neuf spécimens limousins précisément, qui étaient mis en jeu. L'événement était organisé par l'organisation de producteurs bovins et sa section reproducteurs Bovidoc de la coopérative Natera.

À partir de 13h30, les futurs acheteurs pouvaient admirer et évaluer les veaux âgés de 13 à 18 mois, sélectionnés pour leur qualité génétique et en grande partie prêts à saillir. Les techniciens de la section repro se rendent sur différentes exploitations pour effectuer ce travail de longue haleine, comme l'explique Stéphane Bourdarias, président de l'OP Bovine au sein de la coopérative Natera.Une heure plus tard, les enchères démarraient avec Jean-Marc Ducros, responsable de la section repro, au micro. Il connaît aussi bien les vendeurs que les acheteurs, effectuant un travail de lien entre les deux parties. Une cinquantaine d'acheteurs étaient présents, assis sur des bancs ou debout sous le vent, observant les différents taureaux se présenter. Le prix de départ était de 3000 euros, en fonction du cours de la viande, et chaque acheteur pouvait faire monter l'enchère de 100 euros. Les enchères se déroulaient également en ligne pour ceux qui ne pouvaient pas être présents physiquement.Parmi les acheteurs, certains étaient au téléphone avec d'autres personnes, soit pour acheter la bête ensemble, soit pour acheter à plusieurs. L'une des enchères les plus houleuses concernait le lot 24, un veau nommé Ultrastar amené par le Gaec des Vallons, dans le Lot. Les enchères ont monté rapidement jusqu'à atteindre 8 000 euros, où il a été remporté par Éric Manuby, d'une coopérative avec trois autres agriculteurs. Ce choix d'achat collectif s'explique par les besoins de reproduction dans leurs exploitations respectives. Le taureau se reproduira donc sur les quatre exploitations. Éric Manuby explique que sur son exploitation, il a besoin d'un taureau pour ses 110 vaches. Il souligne également que les trésoreries ne sont pas toujours au beau fixe et qu'il faut parfois faire face à des difficultés. Éric Manuby est également vendeur, avec un veau proposé pour la vente.





