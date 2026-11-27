L'Hôtel des ventes de Coutances propose les 28 et 30 novembre 2026 le mobilier et les collections d'une maison d'Agon-Coutainville. Exposition et ventes en présentiel.

Une opération de dispersion patrimoniale majeure se prépare à Agon-Coutainville. L'Hôtel des ventes de Coutances organise les 28 et 30 novembre 2026 une vente aux enchères publique dédiée au mobilier et aux collections d'une résidence locale. Cette initiative permet à une large audience de participer à la revente d'objets d'art et d'ameublement issus d'une grande maison du Cotentin.

Détails logistiques et calendrier officiel

Le calendrier est strictement défini par les organisateurs de l'établissement normand. La première session d'exposition et de vente aura lieu le samedi 28 novembre 2026. La seconde session se déroulera le lundi 30 novembre 2026. Les enchères commenceront officiellement à 14 h 30 pour chaque journée. L'accès aux biens se fait exclusivement sur place, permettant aux acquéreux potentiels d'apprécier la qualité des objets.

Also read « Il est temps de penser aux enfants » : une semaine consacrée aux violences intrafamiliales à Coutances

Expositions et ouverture des collections

L'inspection visuelle des biens est une étape cruciale pour les collectionneurs et les amateurs. Les propriétaires des objets autorisent deux créneaux précis pour cette visite. Le samedi 28 novembre, l'accès est permis de 10 h à 12 h. Le lundi 30 novembre, les horaires sont restreints à la tranche de 11 h à 12 h. Ces visites se tiennent à l'adresse exacte de la propriété concernée : le 1, rue du Tertre à Agon-Coutainville.

Estimations financières et typologie des biens

Le catalogue présente une diversité d'objets allant de la vaisselle ancienne aux livres modernes. Les estimations financières varient selon la nature des articles. Certains lots sont évalués entre 2 000 et 2 500 €. D'autres objets, comme la verrerie ou le linge de maison, sont proposés entre 400 et 500 €. Le commissaire-priseur a recensé près de quatre à cinq cents pièces à disperser. Cette variété inclut également des glaces, des tapis et des meubles anciens.

Advertisement

Présence médiatique et curiosités historiques

L'événement attire également l'attention des observateurs culturels en raison de mentions croisées dans l'actualité locale. La source mentionne la présence de Stéphane Bern et de la Fondation du Patrimoine. Ces acteurs sont liés aux travaux de restauration d'une maison du Cantal. Un lien historique supplémentaire est tiré du souvenir du Débarquement. Un panneau d'entrée de Sainte-Mère-Église a récemment été redécouvert lors d'une vente. L'exposition des objets de vitrine et de l'argenterie aura lieu à l'Hôtel des ventes. Elle se déroulera de 14 h à 14 h 30, les deux jours. Cette dernière partie du programme se concentrera sur les pièces les plus précieuses.

Modalités de participation et visibilité

La méthode de vente est accessible à plusieurs types d'acquéreurs. Les enchères se feront en présentiel au sein de l'Hôtel des Ventes de Coutances. Une option de vente en direct est également disponible. Elle permet aux personnes ne pouvant se rendre sur place de mettre leur enchère en temps réel. Cette dualité de mode de participation élargit le cercle des acheteurs potentiels. Elle garantit une concurrence saine pour les lots les plus recherchés du catalogue.