Venise maintient sa taxe d'entrée en 2025 pour lutter contre le surtourisme

La ville de Venise a confirmé que le système d'entrée payante pour les touristes à la journée sera maintenu en 2025, avec une période étendue à 54 jours. Cette mesure vise à décongestionner la ville et à protéger son patrimoine.

À quelques jours de son célèbre carnaval, la nouvelle est tombée : l'accès à Venise restera payant en 2025 pour certaines catégories de touristes et sur certaines périodes de forte fréquentation. Les autorités de la Sérénissime ont confirmé lundi le maintien en 2025 de son système d'entrée payante pour visiter la ville italienne à la journée, une taxe lancée en 2024 pour lutter contre le surtourisme.

L'an dernier, les touristes à la journée avaient dû s'acquitter d'un ticket d'entrée de cinq euros pour accéder à la Cité des Doges, une première mondiale qui ne concernait cependant que 29 jours de grande affluence entre avril et juillet. Ce système de réservation avait permis de réduire «légèrement» l'affluence touristique les jours concernés, selon une étude commandée par la mairie. En 2025, cette période sera étendue à 54 jours à partir du 18 avril. Le tarif reste inchangé pour les visiteurs quotidiens réservant au moins quatre jours en avance, mais montera à 10 euros pour les moins prévoyants. Les habitants et les touristes dormant au moins une nuit sur place resteront exemptés de cette taxe. L'initiative entend convaincre les touristes de choisir des périodes de moindre fréquentation pour visiter Venise. Le sésame, qui se présente sous forme d'un code QR acquis en ligne, doit être présenté aux principaux points d'entrée de la Sérénissime. Le système a pour «objectif de définir un nouveau système de gestion des flux touristiques et de décourager le tourisme à la journée à Venise durant certaines périodes, dans le respect de la fragilité de la ville et de son caractère unique», a expliqué lundi l'adjoint au Tourisme de Venise, Simone Venturini. Mais pour ses détracteurs, cette taxe est insuffisante pour lutter contre le surtourisme et permet au mieux de renflouer les finances de la ville. Avec ses célèbres monuments, ses gondoles et ses canaux pittoresques, Venise est l'une des villes les plus visitées au monde. En pic de fréquentation, 100.000 touristes y dorment, en plus de dizaines de milliers de visiteurs journaliers. Un chiffre à comparer aux quelque 50.000 habitants du centre-ville, qui ne cesse de se dépeupler. Devant les dégâts provoqués par le surtourisme et faute de mesures adaptées pour le juguler, l'Organisation des nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) avait menacé un moment de placer la ville sur la liste du «patrimonial mondial en péril».





