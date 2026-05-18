Carmen Navas, 81 ans, est décédée peu après avoir appris que son fils, Victor Quero Navas, était mort en détention, un décès dissimulé pendant neuf mois par le régime vénézuélien.

Le destin tragique de Carmen Navas , une femme de 81 ans, illustre avec une cruauté saisissante les conséquences dévastatrices de la répression politique au Venezuela .

Cette mère de famille est décédée le dimanche 17 mai 2026, seulement quelques jours après avoir été confrontée à la vérité insoutenable sur le sort de son fils, Victor Quero Navas. Ce dernier, prisonnier politique, était mort en détention, un fait que les autorités vénézuéliennes avaient délibérément occulté pendant neuf longs mois, laissant sa mère dans une angoisse et une incertitude permanentes.

Le choc émotionnel de cette révélation, couplé à des années de lutte acharnée, semble avoir été le coup de grâce pour la santé déjà fragile de Carmen Navas. Le calvaire de Carmen a débuté en janvier 2025, date à laquelle son fils a été arrêté par les forces de sécurité.

Pendant plus d'un an, elle a mené une croisade solitaire et épuisante, parcourant les couloirs des institutions administratives et les portes des prisons vénézuéliennes, cherchant désespérément une information sur la localisation ou l'état de santé de Victor. Face au silence glacial et systématique du gouvernement, les organisations non gouvernementales, notamment les défenseurs des droits de l'homme, avaient qualifié le cas de Victor Quero Navas de disparition forcée, une pratique visant à terroriser les opposants et leurs proches en effaçant toute trace du détenu.

Ce n'est que le 7 mai que le ministère des Services pénitentiaires a finalement brisé le silence via un communiqué laconique, annonçant que le jeune homme était en réalité décédé le 24 juillet 2025. L'indignation est d'autant plus vive que ce décès ne constitue pas un cas isolé, mais s'inscrit dans un schéma systémique de négligence et de violence au sein du système carcéral.

Selon les données alarmantes de l'ONG Foro Penal, Victor Quero Navas est le vingtième détenu à perdre la vie en prison depuis 2014. Toutefois, l'aspect particulièrement odieux de cette affaire réside dans la tentative délibérée des autorités de dissimuler le décès pendant plusieurs mois, ignorant les suppliques répétées d'une mère âgée. Malgré la douleur, Carmen Navas a fait preuve d'une force admirable jusqu'à ses derniers instants.

Accompagnée par des agents, elle s'était rendue sur la tombe anonyme de son fils pour demander son exhumation, souhaitant obtenir une identification formelle afin de rendre à son enfant sa dignité. Elle a organisé une messe d'hommage le vendredi précédant son décès, suivie d'un enterrement discret dans un cimetière de l'est de Caracas, entourée de ses proches et de ses soutiens.

Edilda Zambrano, une amie intime de la défunte, a témoigné de la détermination sans faille de Carmen, qui avait relégué ses propres problèmes de santé au second plan pour se consacrer entièrement à la quête de son fils. Cette tragédie humaine survient dans un contexte politique paradoxal. La présidente par intérim Delcy Rodriguez, qui a accédé au pouvoir en janvier après la capture de Nicolas Maduro, a récemment fait adopter une loi d'amnistie sous la pression intense des États-Unis.

Si cette loi permet aujourd'hui la libération de centaines de prisonniers politiques, elle arrive trop tard pour Victor et Carmen Navas. Leur histoire demeure le symbole poignant des vies brisées par l'autoritarisme, où la justice et la vérité arrivent souvent après que le dommage est devenu irréversible, laissant derrière elles des familles anéanties par le deuil et l'injustice





Midilibre / 🏆 16. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Venezuela Prisonniers Politiques Droits De L'homme Carmen Navas Foro Penal

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Victor Wembanyama : « Disputer les finales de conférence, c'est tout simplement exceptionnel »Victor Wembanyama (19 points en 27 minutes) a porté la défense des Spurs, vendredi à Minneapolis, pour les aider à conclure leur série face aux Timberwolves en six matches (139-109). Malgré la fatigue accumulée, le joueur français est désormais impatient d'en découdre face au Thunder en finales de Conférence Ouest.

Read more »

Victor Wembanyama élimine Rudy Gobert en demi-finales de la Conférence OuestLe dauphin de Victor Wembanyama a dû faire face à la montée en puissance de son ancien pupil, qui a marqué son retour en NBA avec des exploits en défense. Malgré un début de série difficile pour Rudy Gobert, Victor Wembanyama s'est progressivement extirp" by et l'a détest" he en demi-finales de la Conférence Ouest.

Read more »

Victor Wembanyama a terminé troisième des votes pour le titre de MVP de la saison régulièrePetite surprise et déception pour l'intérieur français des San Antonio Spurs : battu par Shai Gilgeous-Alexander, sacré MVP de la saison régulière pour la deuxième année de rang, Victor Wembanyama a même terminé troisième des votes, derrière le Serbe Nikola Jokic.

Read more »

NBA : Victor Wembanyama en troisième place battu par Gilgeous-Alexander qui conserve son titre de MVPLe meneur canadien Shai Gilgeous-Alexander a été élu MVP de la saison NBA pour la deuxième année consécutive.

Read more »