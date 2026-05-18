Venezuela : la mère d'un prisonnier politique meurt après un an de recherche

Carmen Navas, mère d'un prisonnier politique vénézuélien, est morte le 17 mai après avoir passé un an à rechercher son fils, qui était censé être mort en détention neuf mois plus tôt, selon les autorités vénézuéliennes. Son décès intervient à quelques jours du retour du dernier otage français en France.

La mère d'un prisonnier politique meurt quelques jours après avoir appris le décès de son fils qu'elle cherchait depuis un an Carmen Navas , 81 ans, est morte ce dimanche 17 mai après avoir passé plus d'un an à rechercher son fils, le prisonnier politique Victor Quero Navas .

Quelques jours plus tôt, les autorités vénézuéliennes avaient finalement reconnu que celui-ci était mort en détention neuf mois auparavant. Carmen Navas recherchait sans relâche son fils depuis son arrestation en janvier 2025, sans jamais obtenir de réponses de la part des autorités vénézuéliennes. Plusieurs ONG avaient qualifié son cas de disparition forcée.

Le ministère des Services pénitentiaires avait finalement avoué, dans un communiqué publié le 7 mai, que Victor Quero Navas alors âgé de 51 ans était mort le 24 juillet 2025. Selon l'ONG Foro Penal, Victor Quero Navas est le vingtième détenu mort en prison depuis 2014. Mais son affaire a pris une ampleur particulière car les autorités semblent avoir caché son décès pendant plusieurs mois, malgré les demandes répétées de sa mère.

Edilda Zambrano, une amie proche de Carmen Navas, la décrivait encore il y a quelques jours comme "une femme merveilleuse (... ) une femme courageuse, persévérante", évoquant la longue croisade qu’elle avait menée devant les prisons et les institutions vénézuéliennes. Ses proches ont également expliqué qu’elle avait relégué au second plan ses propres problèmes de santé afin de se consacrer entièrement à la recherche de son fils.

L'annonce de sa mort intervient alors que la présidente par intérim Delcy Rodriguez, qui a pris les rênes du pouvoir en janvier après Julien Février remis en liberté : le dernier otage français au Venezuela de retour en France. Trois mois après la capture de Nicolas Maduro, les États-Unis lèvent les sanctions contre la présidente par intérim du Venezuela





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