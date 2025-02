Venelles s'impose et rejoint les demi-finales de la Coupe de France

Les joueuses du PAVVB poursuivent leur série impressionnante en s'imposant face à Terville en Coupe de France et se qualifient pour les demi-finales.

Venelles poursuit sa série inarrêtable en s'imposant face à Terville (0-3) ce mardi soir. Les joueuses de Filippo Schiavo enchaînent une 12e victoire consécutive (10 en championnat, 2 en coupe) et se qualifient ainsi pour les demi-finales de la compétition. \'Si on regarde les résultats, tout va bien avec la première place en championnat et la qualification en demi-finale de la coupe de France', sourit l'entraîneur du PAVVB .

'Mais je suis surtout content qu'on ait toujours trouvé les solutions car ce n'était pas un match facile. Avec ses nouvelles recrues, le Tfoc est une équipe compliquée à gérer par rapport à celle qu'on avait battue fin décembre et venir ici est toujours difficile. On a bien maîtrisé le premier set, bien commencé le deuxième avant un passage à vide. Après avoir encaissé huit points, on est tombé dans l'incertitude et on a commencé à forcer des choses qui ne sont pas logiques. Le Tfoc ne lâche jamais rien et on l'a relancé. Il fallait alors rentrer à nouveau dans le match et le jouer. On va grandir avec ce type de rencontre, surtout si on les gagne à la fin. Je ne pose pas de limites à mon équipe.' \Venelles a effectivement déroulé dans le premier set (15-25) avant de devoir s'employer davantage dans les deux derniers (22-25, 23-25). La parenthèse coupe de France refermée jusqu'aux demi-finales, le PAVVB va se replonger dans le championnat avec un énorme choc entre deux des trois leaders (44 points), samedi à Nantes





