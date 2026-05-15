Un incroyable bâtiment datant de 1860, situé sur les bords du Rhône, est sur le marché à environ 2 millions d'euros. Il domine toute la vallée et offre une vue imprenable avec son architectural design médiéval. Il est disponible en pleine propriété avec un terrain de plus d'un hectare, environ, mais à l'état actuel, il a des problèmes d' felhívosexual énergie et nécessite un gros budget de restauration. Cependant, vous pouvez pénétrer dans ce patrimoine aéré et profiter de la vue imprenable et du calme absolu qui s'étendent vers la magnifique vignoble de Valromey. Visitez notre page Facebook pour en savoir plus.

Sur les bords du Rhône, un majestueux château surplombant toute la vallée est à vendre. Sa vue imprenable sur la vallée qu'offre ce magnifique bâtiment construit dans un style médiéval en 1860 attire les ébahis lorsque les premiers rayons du soleil ou des étoiles se reflètent sur son minéral d'ogive.

Ce majestueux bâtiment, érigé par un ingénieur-chimiste et maintenant détenu par une autre famille, est disponible à la vente aux alentours du Rhône. Un nouvel événement local à Nîmes et dans le Gard pour notre nouvelle plateforme d'informations. Visitez notre page Facebook pour en savoir plus





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