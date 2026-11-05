Vendredi 13 : Sept véhicules incendiés au 14e arrondissement

Incendie criminel dans le 14e arrondissement ce 5 novembre. L'association Vendredi 13 perd sept véhicules, dont des camions frigorifiques vitaux pour son aide alimentaire mensuelle.

L'association Vendredi 13 a subi un préjudice matériel majeur ce jeudi 5 novembre, suite à l'incendie criminel de sept véhicules stationnés dans son entrepôt du 14e arrondissement de Paris. L'incident, survenu aux alentours de 4 heures du matin, a privé l'organisation de moyens de transport essentiels à sa mission d'aide aux plus démunis.

Découverte de l'incendie par le président

Bernard Nos, président de l'association Vendredi 13, s'était rendu sur les lieux très tôt, vers 3 heures du matin, afin d'organiser la logistique de la journée du 5 novembre. Alors qu'il travaillait avec son équipe, une explosion s'est produite. En sortant dans la rue, il a découvert les camions en flammes.

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L'ancien bénévole des Restos du cœur, qui préside une structure s'investissant pour les plus démunis, a immédiatement pris conscience de l'ampleur de la situation. Les flammes avaient rapidement gagné tout le stationnement, détruisant des véhicules indispensables au fonctionnement quotidien de la structure.

Perte lourde de matériel logistique

Cinq des sept véhicules incendiés sont des camions appartenant directement à l'association Vendredi 13. La perte est considérable pour l'entité installée depuis 2019 au 164 boulevard de Plombières. Le bilan inclut trois camions frigorifiques, un camion dédié aux maraudes et un fourgon de service.

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Un incendie a touché une roue d'un véhicule en recul, propagée par le feu voisin. Ces camions frigorifiques sont vitaux pour le stockage et la distribution des denrées alimentaires. Leur destruction affecte directement la capacité de l'association à gérer ses stocks et à assurer la fraîcheur des produits distribués.

Impact sur les bénéficiaires mensuels

L'association Vendredi 13, pilotée par Bernard Nos, sert près de 21 000 personnes chaque mois dans le 14e arrondissement. La perte de ces sept véhicules compromet la continuité du service d'aide alimentaire. Les travailleurs sociaux de l'entité dépendent de cette flotte pour ses opérations quotidiennes et ses actions sociales sur le terrain.

Cette attaque s'ajoute à un historique de ciblage de la structure. Les responsables ont indiqué que l'association avait déjà été visée précédemment. La destruction de ce matériel logistique critique pose un défi opérationnel immédiat pour maintenir le niveau de soutien aux bénéficiaires vulnérables.

Réponse face aux actions criminelles

L'incident du 5 novembre marque une nouvelle escalade dans la détérioration des conditions de travail pour les équipes de l'association. La disparition de ces véhicules obligera à restructurer temporairement les tournées de maraude et les circuits de distribution. L'analyse des causes de l'incendie est en cours pour comprendre les motivations derrière ces actes.

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La situation reste critique pour la structure qui doit reconstruire sa capacité logistique. La perte de ces équipements représente un coup dur pour la coordination de l'aide sociale dans le secteur. Les autorités locales sont mobilisées pour assurer la sécurité du site et des véhicules restants au 164 boulevard de Plombières.