L'Association des Marais du Payré condamne l'incohérence du décret du 12 novembre autorisant la pêche professionnelle de la civelle tout en interdisant la pêche de loisir de l'anguille.

L'Association des Marais du Payré, une organisation de préservation située en Vendée, a exprimé une vive polémique suite à l'application du décret du 12 novembre. Ce texte réglementaire établit un moratoire strict sur la pêche de loisir de l'anguille d'Europe en eau douce, ce qui a provoqué une réaction immédiate de la part des défenseurs de l'environnement local.

Un moratoire sur la pêche de loisir crée la controverse

Le décret du 12 novembre 2026, signé par le Premier ministre, interdit désormais la pêche récréative de cette espèce en voie de régression. Cette mesure visait initialement à protéger les stocks d'anguilles en France. Cependant, l'association vendéenne pointe du doigt une incohérence majeure dans l'application de cette réglementation environnementale récente.

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Alors que l'activité des particuliers est stoppée net, la pêche professionnelle de la civelle reste entièrement autorisée sous certaines conditions. Cette dualité réglementaire soulève des interrogations urgentes sur la logique de gestion des ressources naturelles aquatiques dans les zones humides préservées.

Les tensions entre loisir et pêche professionnelle

L'Association des Marais du Payré accuse le gouvernement de manquer de courage politique face à la pression exercée par le lobby des pêcheurs professionnels. Selon leurs arguments, cette dynamique permet de维持 l'exploitation commerciale de la civelle malgré les enjeux écologiques. La civelle correspond au stade jeune de l'anguille, défini comme une anguille mesurant moins de 12 centimètres.

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La réglementation actuelle maintient cette activité commerciale dans le cadre de quotas précis. Une partie de ces prises est théoriquement destinée au repeuplement des cours d'eau pour compenser les pertes. Néanmoins, l'organisation dénonce ce système comme étant fondamentalement inefficace pour la survie de l'espèce sur le long terme.

Critique sur la préservation des jeunes anguilles

La question centrale posée par l'association est simple : comment préserver les anguilles si l'on autorise simultanément la capture des futures générations ? Pour eux, prélever les civelles est une pratique complètement aberrante qui annule les effets du moratoire sur la pêche de loisir. Ils estiment que la survie de l'anguille d'Europe est compromise par cette contradiction légale flagrante.

Cette position met en lumière le conflit d'intérêts entre la protection des écosystèmes marécageux et les activités économiques traditionnelles. L'association utilise un ton particulièrement virulent pour qualifier ce décret de scandale, révélant ainsi la tension profonde entre les acteurs environnementaux et les professionnels de la pêche.

Contexte écologique et restauration des marais

En Vendée, des efforts sont parallèlement déployés pour restaurer les habitats naturels. Cinq hectares de marais, auparavant abandonnés avant de gros travaux, sont désormais restaurés et fonctionnels. Ces zones jouent un rôle crucial dans le cycle de vie de l'anguille, servant de nurserie naturelle.

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L'Association des Marais du Payré insiste sur le besoin d'une politique cohérente qui aligne la réglementation sur les réalités biologiques. L'objectif affiché est d'assurer la pérennité de l'espèce en milieu naturel, plutôt que de privilégier des intérêts économiques sectoriels au détriment de la biodiversité locale.