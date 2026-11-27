Découvrez le vélo électrique Nakamura Crosscity en promo chez Intersport à 699,99 euros au lieu de 1199,99. Autonomie 60km, moteur 45Nm et 6 vitesses Shimano pour vos trajets urbains.

Le magasin Intersport propose actuellement une offre exceptionnelle sur le vélo électrique Nakamura Crosscity, réduisant son prix de 1199,99 euros à 699,99 euros. Cette promotion s'inscrit dans les événements commerciaux du Black Friday, offrant aux consommateurs un accès direct à un vélo électrique urbain performant et polyvalent. Le cadre ouvert facilite considérablement l'accès au vélo, permettant aux cyclistes de monter et descendre sans avoir à enjamber une barre haute.

Performances du moteur et transmission Shimano

Le Nakamura Crosscity est équipé d'un moteur situé dans le moyeu de la roue arrière, développant un couple de 45 Nm. Cette puissance détermine la sensation d'aide au démarrage et lors des montées, offrant une assistance fluide et réactive. Le vélo dispose de cinq niveaux d'assistance, permettant au cycliste d'ajuster précisément le degré d'aide en fonction de la nature du terrain, qu'il s'agisse d'une rue urbaine, d'une piste cyclable ou d'un chemin stabilisé.

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La transmission est assurée par un système Shimano à 6 vitesses. Ce mécanisme offre six rapports de pédalage distincts, allant des rapports les plus souples, idéaux pour gravir des côtes, aux rapports plus longs conçus pour rouler efficacement sur des surfaces planes. Cette combinaison de motorisation et de transmission garantit une expérience de conduite adaptée à divers environnements de circulation.

Confort et pratiques quotidiennes

Le confort du cycliste est une priorité avec une selle ville bien-être, conçue pour soutenir le bassin pendant les trajets quotidiens. Ce design réduit la fatigue musculaire, permettant de descendre du vélo sans subir de courbatures, ce qui est un avantage majeur pour les utilisateurs réguliers. De plus, le vélo intègre un porte-bagages avant, capable de recevoir des sacoches ou des courses diverses.

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L'utilisation d'un porte-bagages plutôt que d'un sac à dos soulage le dos du cycliste, améliorant ainsi la posture et réduisant la fatigue lors des longs trajets. L'éclairage LED avant et arrière rend le cycliste parfaitement visible au crépuscule et sur les pistes cyclables peu éclairées, renforçant la sécurité routière. Les garde-boue en aluminium, présents à l'avant et à l'arrière, bloquent efficacement les projections d'eau et gardent le pantalon propre après la pluie.

Autonomie et composants pratiques

La batterie d'une capacité de 470 Wh offre jusqu'à 60 km d'autonomie dans des conditions optimales d'utilisation et de stockage. Cette capacité d'énergie permet d'enchaîner plusieurs trajets entre deux recharges, rendant le vélo idéal pour les déplacements urbains. Les pneus Kestrel, larges de 1,75 pouces, adoucissent les passages sur les chaussées abîmées, apportant une stabilité et un confort supplémentaires.

La béquille centrale maintient le vélo debout lors des arrêts, éliminant la nécessité de chercher un mur pour l'appuyer. Ce détail pratique facilite le stationnement dans les espaces publics ou les entrées d'immeubles. La combination de ces éléments techniques et ergonomiques fait du Nakamura Crosscity un choix pertinent pour les utilisateurs recherchant un vélo électrique fiable.

Comparaison avec les offres concurrentes

Cette promotion chez Intersport s'accompagne d'autres offres attractives durant la période du Black Friday. Par exemple, des téléphones iPhone 15 reconditionnés sont disponibles à partir de 389,84 euros, tandis que des airfryers Ninja Foodi sont proposés à 99 euros. Les aspirateurs lavants Tineco Floor One S5 sont également en promotion à 169,99 euros.

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Enfin, des tablettes Android sont vendues à 75,99 euros et des lave-linge hublot Continental Edison 8 kg à 199,99 euros. Ces multiples promotions illustrent l'intensité des soldes en cours, permettant aux consommateurs d'optimiser leurs achats pour l'électronique et les appareils électroménagers. Le vélo Nakamura Crosscity se distingue ainsi comme une opportunité majeure pour équiper son domicile ou ses déplacements quotidiens à un coût réduit.