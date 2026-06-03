Veines créatives : une exposition familiale pour explorer le processus créatif à Pierrevert

L'exposition 'Veines créatives' à la galerie la Voûte des Arts de Pierrevert réunit les artistes Lufti, Cécile et Ivan Romhein autour de la sculpture, du dessin et de la musique, du 6 au 14 juin 2026.

La galerie la Voûte des Arts, située à Pierrevert dans les Alpes-de-Haute-Provence, ouvre ses portes à une nouvelle exposition intitulée "Veines créatives", qui réunit trois artistes de la même famille : Lufti Romhein, sculpteur, Cécile Romhein, sculptrice et chanteuse lyrique, et leur fils Ivan Romhein, compositeur et pianiste.

Cette exposition pluridisciplinaire se déroulera du 6 au 14 juin 2026 et invite les visiteurs à plonger au cœur du processus créatif, à travers la sculpture, le dessin et la musique. Le vernissage aura lieu le samedi 6 juin à 18 heures, offrant une occasion unique de rencontrer les artistes et de comprendre les liens qui unissent leurs pratiques respectives.

Lufti Romhein, originaire de Syrie et formé en Italie, est un sculpteur qui explore avec passion la matière, notamment le marbre, alliant technicité et créativité. C'est à Carrare, en Italie, qu'il rencontre Cécile Romhein, sculptrice elle aussi, dont le travail s'étend du marbre à l'argile, en passant par le collage et le chant lyrique. Ensemble, ils présentent des œuvres qui dialoguent, où la sculpture rencontre la voix.

Leur fils, Ivan Romhein, compositeur et pianiste médaillé, apporte une dimension sonore à l'exposition, créant une expérience immersive où l'art visuel se conjugue à la musique. Cette synergie générationnelle et artistique fait de "Veines créatives" un événement rare, où chaque œuvre raconte une histoire d'inspiration et de transmission. L'exposition est accessible au public du 6 au 14 juin 2026, avec des horaires étendus le week-end (de 10h à 18h30) et en semaine (de 15h à 18h30), fermé le lundi.

La Voûte des Arts, association dédiée à la valorisation culturelle et patrimoniale, a déjà accueilli plus de 3 700 visiteurs en 2025 et poursuit sa mission avec cette nouvelle proposition. Les visiteurs sont invités à explorer les coulisses de la création, à travers les sculptures, les dessins et les compositions musicales, pour saisir l'essence même de l'inspiration. Un rendez-vous incontournable pour les amateurs d'art et les curieux, qui pourront également échanger avec les artistes lors du vernissage





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