Veet Lance la Campagne 'Mêle-toi de tes Poils' Contre le Harcèlement des Jeunes Filles

La marque de produits dépilatoires Veet lance la campagne « Mêle-toi de tes poils » pour sensibiliser aux commentaires négatifs et au harcèlement que les jeunes filles subissent à propos de leur pilosité. L'initiative, soutenue par la créatrice de contenu Paola Locatelli, vise à lutter contre les pressions sociales et à promouvoir l'acceptation de soi.

Avec tes poils tu ressembles à un yeti », « tu fais sales »… Ce genre de messages sont reçus par de jeunes filles en pleine puberté. Consciente que la pression sociale était très forte sur la pilosité des 12-17 ans, la marque Veet a décidé de lancer la campagne « Mêle-toi de tes poils ». Cette campagne a été imaginée pour aborder un problème sociétal, celui du harcèlement subi par les jeunes filles , lié à leur pilosité .

Marie Laetitia Devineau, Responsable Marketing Veet, explique : « La campagne a été imaginée pour parler d’un enjeu sociétal, celui du harcèlement subi par les jeunes filles, lié à leur pilosité ». Selon une étude d'Ipsos Digital pour la marque de produits dépilatoires, 36 % des adolescentes affirment avoir déjà reçu des commentaires négatifs au sujet de leurs poils, et 58 % ont réalisé leur première épilation à cause du jugement des autres. Un constat « alarmant » pour la marque. Pour sensibiliser les jeunes, Veet a décidé de faire de la créatrice de contenu Paola Locatelli l’ambassadrice de cette cause. « La première fois que j’ai été confrontée à du harcèlement par rapport à la pilosité, c’était d’une manière indirecte. A l’école primaire, j’avais une amie qui avait un mono sourcil et elle se faisait harceler par les garçons et même par des filles parfois », confesse Paola. Pour cette nouvelle campagne, un spot publicitaire sera diffusé au cinéma et sur les plateformes numériques. Veet a également décidé de créer un compte sur TikTok, alimenté par des professionnels, pour accompagner les parents et les jeunes filles. Une sorte de « safe place » numérique pour répondre à toutes les questions.





20minutesMars

Harcèlement Pilosité Jeunes Filles Veet Acceptation De Soi

France Dernières Nouvelles, France Actualités

