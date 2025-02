Vayrac: Les parents d'élèves se mobilisent contre la fermeture de la classe de maternelle

L'annonce de la fermeture de la classe de maternelle de Vayrac a provoqué un vif émoi dans la communauté. Les parents d'élèves ont lancé une mobilisation sans précédent et ont établi un campement pacifique à l'école pour tenter de sauver la classe. Ils attendent le verdict du CDEN prévu jeudi.

Les parents d'élèves de Vayrac croient dur comme fer à la réussite de leur mobilisation et attendent le verdict du CDEN prévu jeudi. Le sort de la classe de maternelle, menacée de fermeture, est en jeu. L'annonce de cette fermeture a provoqué un choc dans la communauté de Vayrac et des communes voisines du RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) : Vayrac , La Chapelle-aux-Saints, Floirac et Saint-Denis-lès-Martel.

Immédiatement, les parents ont mobilisé leurs efforts pour défendre l'avenir de leurs enfants, soutenus par les élus locaux. Malgré une audience avec la directrice académique des services de l'Éducation nationale du Lot (DASEN), ils estiment que leurs propositions pour sauver la classe n'ont pas été prises en compte, parlant même d'incohérence dans les arguments de la DASEN. « Madame Sarraute, qui avait promis à sa prise de fonction de considérer les problématiques de notre territoire, n'a pas agi en conséquence », regrettent-ils. Depuis lundi, ils ont installé un campement pacifique à l'école, retenant sur place, nuit et jour, l'équipe éducative et l'ensemble des ATSEM. « Nous sommes déterminés à mener ce combat, car la qualité de l'enseignement et l'avenir de nos enfants ne doivent pas être sacrifiés », plaidaient les familles présentes. Un rassemblement a également eu lieu samedi matin sur la place de la mairie, réunissant commerçants, citoyens et élus, tous unis contre cette fermeture de classe. Ils demandent un moratoire d'une année pour œuvrer en faveur de l'école. « Alors que le gouvernement a renoncé à la suppression de postes au niveau national, nous nous interrogeons sur la position de l'inspectrice de l'Éducation nationale du Lot. Pourquoi n'a-t-elle pas pris en compte les solutions proposées ? N'aurait-il pas été plus judicieux d'attendre les effets de la politique volontariste menée par la mairie de Vayrac ? Nous réitérons notre demande de moratoire pour permettre aux familles et aux équipes éducatives de trouver des solutions durables, tout en laissant le temps aux politiques de la mairie de porter leurs fruits », insistaient les parents en colère. Et de marteler : « Vayrac, chef-lieu de canton, est une commune engagée pour nos enfants, avec un pôle éducatif qui assure une continuité pédagogique de la crèche jusqu'au collège. C'est toute une vie locale qui s'organise autour : des commerces de proximité, des services locaux et intercommunaux »





ladepechedumidi / 🏆 49. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Vayrac Fermeture De Classe Maternelle Parents D'élèves Mobilisation École CDEN Éducation Nationale Lot

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

La pédopsychiatrie, parent pauvre de la médecineLes adultes comprennent-ils suffisamment les préoccupations et les angoisses des jeunes, enfermés derrière leurs écrans ?

Lire la suite »

Cavaliers dominent les Hawks, Lakers écrasent les Wizards et les Grizzlies stoppent les RocketsLes Cavaliers ont dominé les Hawks avec un score de 137-115, tandis que les Lakers ont facilement battu les Wizards. Les Grizzlies ont remporté un match serré contre les Rockets.

Lire la suite »

Laver les bouteilles et les réutiliser plutôt que les casser pour les recyclerUne petite coopérative engagée vient de réussir, avec des moyens limités, à ouvrir près de Toulouse une usine de lavage de bouteilles en verre qui permet leur réemploi, un procédé plus respectueux de l'environnement et moins consommateur d'énergie que le...

Lire la suite »

Laver les bouteilles et les réutiliser plutôt que les casser pour les recyclerUne petite coopérative engagée vient de réussir, avec des moyens limités, à ouvrir près de Toulouse une usine de lavage de bouteilles en verre qui permet leur réemploi, un procédé plus respectueux de l'environnement et moins consommateur d'énergie que le recyclage.'Au lieu de casser une bo...

Lire la suite »

Laver les bouteilles et les réutiliser plutôt que les casser pour les recyclerUne petite coopérative engagée vient de réussir, avec des moyens limités, à ouvrir près de Toulouse une usine de lavage de bouteilles en verre qui permet leur réemploi, un procédé plus respectueux de l’environnement et moins consommateur d’énergie que le recyclage.

Lire la suite »

À Paris, les plaintes se multiplient contre les terrasses : voici les arrondissements les plus touchésDans un rapport publié le 28 janvier 2025, la Chambre régionale des comptes pointe les effets néfastes engendrés par l'inflation de terrasses à Paris après la crise sanitaire.

Lire la suite »