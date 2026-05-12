Vandalisme sans précédent à Aubergenville : une vingtaine de pneus crevés sur un parking

Un individu a semé le chaos dans la résidence d'Acosta en s'attaquant délibérément aux véhicules stationnés, provoquant la colère des parents et des autorités locales.

L'incident qui a secoué la ville d' Aubergenville , dans les Yvelines , le lundi 11 mai 2026, a rapidement pris une ampleur considérable après avoir été relayé sur diverses plateformes de réseaux sociaux.

Entre 13 h et 14 h, alors que l'activité urbaine battait son plein, un individu a délibérément et avec une détermination troublante pris pour cible une vingtaine de voitures stationnées sur un parking public. Ce parking, situé au cœur de la résidence d'Acosta et faisant face au lycée Vincent Van Gogh, est habituellement un lieu de passage et de stationnement banal pour les usagers du quartier.

Cependant, ce lundi-là, il est devenu le théâtre d'un acte de vandalisme gratuit et coordonné qui a laissé les propriétaires de véhicules dans un état de sidération totale. Les preuves visuelles de cet acte ont été largement diffusées en ligne. Une vidéo, devenue virale, permet d'identifier l'auteur des faits : un homme vêtu d'une combinaison bleue et d'un bonnet noir, dont la silhouette est clairement visible alors qu'il s'attaque méthodiquement à plusieurs véhicules les uns après les autres.

La rapidité de l'exécution et le calme apparent du vandale suggèrent une action préméditée, visant à causer un maximum de dommages matériels dans un laps de temps très court. Parmi les victimes de cette vague de destructions, on dénombre des lycéens, des enseignants d'un établissement scolaire voisin, ainsi que des résidents du quartier qui avaient simplement garé leur voiture pour la journée.

L'indignation est d'autant plus forte que les victimes sont des citoyens ordinaires, dont certains, comme les jeunes élèves, dépendent de leur véhicule pour leurs déplacements quotidiens. Sur Facebook, une mère d'élève a exprimé son exaspération, soulignant que le simple fait de stationner sur un parking public ne saurait justifier un tel acharnement. Face à l'ampleur des dégâts et à la colère montante des parents d'élèves, les autorités locales ont réagi avec célérité.

Virginie Meunier, la maire d'Aubergenville, a fermement condamné ces agissements, les qualifiant d'actes de vandalisme inacceptables. Bien que la police nationale et la police municipale soient intervenues rapidement sur les lieux après le signalement des faits, le suspect avait déjà réussi à prendre la fuite, disparaissant dans la nature avant l'arrivée des forces de l'ordre.

La maire a insisté sur le fait que c'était la première fois qu'un incident de cette nature se produisait dans la commune, renforçant ainsi le sentiment d'anomalie et d'insécurité chez les habitants. Elle a annoncé son intention de se rendre personnellement devant le lycée le mardi 12 mai afin de prendre la température et d'évaluer si des mesures de sécurité supplémentaires, comme l'installation de caméras de surveillance ou l'augmentation des rondes policières, étaient nécessaires pour rassurer la population.

En parallèle, la municipalité a tenu à communiquer officiellement via ses canaux de communication numériques pour rappeler les valeurs de respect et de civisme. Dans un communiqué poignant, la ville a affirmé que s'en prendre aux biens d'autrui est un acte intolérable, quel que soit le contexte ou les tensions qui pourraient exister entre certains individus.

Cette déclaration vise à désamorcer toute tentative de justification de ces actes et à réaffirmer que la loi doit prévaloir sur toute forme de frustration personnelle. L'enquête policière suit son cours, et les enquêteurs s'appuient désormais sur les enregistrements vidéo pour identifier et interpeller l'individu à la combinaison bleue. L'espoir demeure que le coupable soit rapidement retrouvé afin que les victimes puissent obtenir réparation et que la tranquillité revienne dans le quartier de la résidence d'Acosta





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