Dix bornes de recharge à Trélissac ont été vandalisées. Le maire Éric Fallous annonce un renforcement de la sécurité et répond aux critiques sur la police municipale.

Dix bornes de recharge électrique ont été ciblées par des actes de vandalisme et de vol de cuivre sur la commune de Trélissac, située dans le département de la Dordogne. Ces infractions ont été recensées sur une période courte, marquant une escalade significative de l'insécurité concernant les installations de mobilité verte locales. Le dernier incident en date, survenu en fin de semaine dernière, a vu la section de plusieurs câbles électriques sur une station installée au parking de l'Intermarché des Romains.

Une série d'incidents sur les infrastructures Engie Vianeo

L'association Elecmobiles 24 a alerté les autorités locales sur cette recrudescence de dégradations. Marc Louchart, président et cofondateur de cette association, a directement signalé la situation au maire de la commune, soulignant le manque de sécurisation des installations publiques. Sur les dix bornes touchées, des câbles dédiés à la charge rapide des véhicules ont été délibérément sectionnés et emportés par les malfaiteurs. L'un des premiers actes a d'ailleurs eu lieu devant un supermarché, précédant les dégradations sur les sites Engie Vianeo.

Also read Vandalisme à Launaguet : des mineurs en mini-pelle détruisent les biens publics

Tensions politiques autour de la sécurité publique

Le maire de Trélissac, Éric Fallous, a dû répondre à ces critiques tout en défendant la présence de la police municipale. Certains habitants ou acteurs locaux ont contesté la légitimité de cette police sur la commune, affirmant qu'elle n'avait pas sa place dans la gestion de la sécurité locale. Éric Fallous a répondu fermement à ces remarques en soulignant que la présence de la police municipale était justement le fruit d'un changement de majorité plus proche des préoccupations des habitants. Il a critiqué la précédente administration, accusant ses prédécesseurs de continuer à ne rien faire sur ce sujet essentiel.

Advertisement

Renforcement des mesures pour janvier prochain

Face à l'ampleur des dégâts et au vol répété de matériel de valeur, l'édile a annoncé des mesures concrètes pour protéger les infrastructures. Éric Fallous a précisé que la police municipale, bien qu'indispensable, ne pourrait pas résoudre à elle seule tous les problèmes de sécurité. C'est pourquoi un renforcement significatif des dispositifs de surveillance et de protection est prévu pour prendre effet à partir du mois de janvier. Cette décision vise à répondre directement aux craintes des utilisateurs de véhicules électriques et aux pertes financières liées au cuivre volé.

Contexte judiciaire régional en cours

Ces événements locaux s'inscrivent dans une période de forte activité judiciaire dans le département voisin de la Dordogne. Parallèlement à ces faits de vandalisme, le procès en appel de Mounir Boutaa a débuté ce lundi 23 novembre devant la cour d'assises d'appel de la Dordogne. Bien que ce procès ne soit pas directement lié aux vols de bornes à Trélissac, il illustre l'actualité judiciaire récente de la région. Les premières journées d'audience étaient consacrées aux éléments de personnalité de l'accusé, maintenant l'attention du public sur les questions de justice et d'ordre public dans le secteur.