Vance, la liberté d'expression et le 'cordon sanitaire' allemand: Un discours controversé à Munich

Le vice-président américain, J.D. Vance, a créé une controverse lors de la Conférence sur la sécurité de Munich en rencontrant Alice Weidel, candidate d'AfD, et en dénonçant le « cordon sanitaire » allemand. Ses critiques contre le recul de la liberté d'expression et la gestion des tensions religieuses en Suède et en Roumanie ont suscité des réactions vives.

À Munich, J.D. Vance a brisé un tabou. Le vice-président américain a rencontré Alice Weidel, la candidate du parti d'extrême droite allemand Alternative für Deutschland (AfD), en marge de la Conférence sur la sécurité . Une entrevue qui a provoqué un tollé à Berlin, où le chancelier Olaf Scholz a dénoncé une « ingérence » dans la campagne électorale allemande. Cette rencontre, confirmée par l'équipe de J.D.

Vance, s'inscrit dans une tournée où il a échangé avec plusieurs dirigeants politiques allemands, dont le conservateur Friedrich Merz (CDU) et le chancelier Olaf Scholz lui-même. Lors de son discours, J.D. Vance a choisi de donner une leçon de démocratie aux Européens. Dans une intervention à charge, il a dénoncé un prétendu recul de la liberté d'expression sur le continent, affirmant que cela l'inquiétait davantage que « la Russie, la Chine ou un autre acteur externe ». La déclaration a semé la stupeur parmi les dirigeants présents à Munich.Remise en cause du « cordon sanitaire » allemand Le vice-président s'en est ensuite pris à l'Allemagne, dénonçant le « cordon sanitaire » mis en place pour empêcher l'extrême droite d'accéder au pouvoir. « Ce à quoi la démocratie allemande, comme toutes les autres, ne peut survivre, c'est de dire à des millions d'électeurs que leurs pensées et leurs préoccupations ne méritent même pas d'être prises en considération », a-t-il martelé. Une attaque frontale contre la position du CDU, qui refuse toute alliance avec l'AfD. Olaf Scholz a répliqué en affirmant que l'Allemagne avait tiré des leçons de son passé. « De l'expérience du national-socialisme, les partis démocratiques en Allemagne ont tiré un consensus commun : c'est le mur pare-feu contre les partis d'extrême droite », a-t-il déclaré. Critiques contre la Suède et la Roumanie Prenant pour exemple la Roumanie, il a critiqué l'annulation du premier tour de l'élection présidentielle, où le candidat d'extrême droite Calin Georgescu avait créé la surprise en récoltant plus de 20 % des voix grâce à une campagne menée sur TikTok. J.D. Vance a fustigé la décision de la Cour constitutionnelle roumaine, qui aurait cédé, selon lui, à « une énorme pression de ses voisins continentaux ». J.D. Vance a également critiqué la Suède pour sa gestion des tensions autour des profanations du Coran, accusant Stockholm d'avoir puni un militant tandis que son camarade Salwan Momika était tué après avoir suscité la colère des pays musulmans





