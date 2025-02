Valve Bannit les Jeux avec Publicités Intrusives sur Steam

La plateforme Steam a mis en place de nouvelles règles qui interdisent les jeux contenant des publicités non consensuelles et imposées aux joueurs.

Le sujet des publicité s dans les jeux vidéo est de nouveau à l'ordre du jour après une décision importante de Valve , le créateur de la plateforme Steam . La plateforme vient de bannir un grand nombre de jeux qui intégrés des pages ou des vidéos publicitaires, affichées aux joueurs sans leur consentement et sans possibilité de les ignorer.

Ces changements de politique ont entraîné la suppression de plusieurs jeux du catalogue Steam, bien que la plateforme reste immense et que ces modifications ne soient probablement pas perceptibles pour la plupart des joueurs. Les nouvelles règles de Steam sont claires : aucune publicité payante n'est autorisée sur la plateforme, et les jeux utilisant des modèles publicitaires ne sont plus admissibles. La définition de « publicité » dans un jeu peut être complexe, mais Valve a fourni des exemples pour guider les développeurs. L'utilisation de publicités comme moyen d'apporter de la valeur aux joueurs, par exemple en offrant une récompense pour avoir regardé une publicité, est désormais interdite.Ce changement de politique est un soulagement pour de nombreux joueurs PC et console qui sont habitués à payer leurs jeux et à accéder à leur contenu complet sans publicité intrusive. Les publicités dans les jeux, surtout celles qui sont obligatoires et imposent un visionnage à l'utilisateur, sont un sujet très controversé, car elles sont souvent perçues comme une manipulation et une tentative de pousser les joueurs à la surconsommation. La décision de Valve est donc un pas positif dans la direction d'une expérience de jeu plus équitable et plus respectueuse des joueurs.





JournalDuGeek

Steam Publicité Jeux Vidéo Valve Politique Consommation

France

