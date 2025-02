Valls veut réouvrir le débat sur l'exploitation des hydrocarbures en Guyane, Pannier-Runacher s'oppose fermement

Le ministre d'État Manuel Valls a souhaité ouvrir un débat sur l'interdiction de l'exploitation des hydrocarbures en France, y compris en Guyane. Cette proposition a été vivement critiquée par la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, qui souligne l'incohérence de cette initiative dans le contexte du changement climatique et des engagements de la France en matière d'énergies décarbonées.

Le ministre d'État auprès du président de la République, Manuel Valls , a déclaré vouloir « ouvrir le débat » sur l'interdiction de l'exploitation des hydrocarbures en France , et notamment en Guyane . Cette proposition a suscité l'opposition de sa collègue au gouvernement, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, qui estime qu'une telle initiative « n'aurait pas de sens ».

Valls, lors de son intervention au Sénat mardi soir, a évoqué l'accélération de la prospection et de l'exploitation d'hydrocarbures dans les pays voisins de la Guyane, notamment le Guyana, le Suriname et le Brésil. Il a demandé à ses services d'étudier la compatibilité avec les traités internationaux et le droit communautaire de toute initiative législative potentielle sur ce sujet. Agnès Pannier-Runacher a réagi fermement contre cette proposition, soulignant que la France est un leader en matière d'énergies décarbonées, y compris dans les territoires ultramarins. Elle a également rappelé les engagements de la France en faveur de la lutte contre le changement climatique, notamment l'accord de Paris et les avancées réalisées lors de la COP28. Le Réseau action climat, qui regroupe de nombreuses ONG, a dénoncé cette proposition comme une « incohérence flagrante » avec les positions diplomatiques et nationales françaises. Selon l'organisation, cette initiative menacerait les écosystèmes précieux de la région et bafouerait les engagements climatiques du pays.





