Valérie Bruni-Tedeschi et l'actualité du jour

Valérie Bruni-Tedeschi, à l'affiche du film « L'Attachement », est l'invitée de Nathalie Renoux. Le programme explore également plusieurs actualités : la rencontre Bayrou-victimes, les propos de Luc Ferry sur l'IA, les funérailles d'Émile et d'une jeune fille assassinée, les incendies maîtrisés à Los Angeles, l'annonce de la retraite d'Isabelle Nanty, les inondations en Bretagne, le rôle de Jacques Weber dans « L'Injuste » et le comptage national des oiseaux des jardins.

Valérie Bruni-Tedeschi est l'invitée de Nathalie Renoux. Elle est à l'affiche du film « L'Attachement », réalisé par Carine Tardieu avec Pio Marmaï. Dans ce film, elle interprète une quinquagénaire indépendante qui, contre toute attente, développe un attachement profond à son voisin d'immeuble et à sa famille.

Les infos de 12h30 traitent également de plusieurs sujets d'actualité : la rencontre entre François Bayrou et le collectif de victimes de violence et d'agressions sexuelles au collège-lycée de Bétharram, les propos pessimistes de Luc Ferry sur l'impact de l'intelligence artificielle sur le monde du travail et son critique du sommet dédié à l'IA organisé à Paris. Le programme évoque également les obsèques d'Émile, les funérailles d'une jeune fille de 11 ans retrouvée assassinée dans un bois d'Épinay-sur-Orge, la situation maîtrisée des incendies à Los Angeles et l'annonce de la retraite prochaine d'Isabelle Nanty après 2-3 années de travail. Les Inondations en Bretagne sont également abordées, ainsi que les propos de Jacques Weber sur son rôle de François Genoud, le banquier d'Hitler, dans la pièce « L'Injuste ». Enfin, le programme présente le comptage national des oiseaux des jardins organisé tout le week-end





