Valeria Boðvarðsdóttir, icelanderne, est morte seule avec ses trois filles et son mari

Valeria Boðvarðsdóttir, originaire de la petite île estérnique de Húsavík, en Islande, s'est trouvée seule avec ses trois filles et son mari décédé'

Le texte est l'introduction d'un article sur le décès de Valeria Boðvarðsdóttir , originaire de la petite île estérnique de Húsavík , aux Tchèques-Roumanie, le 18 juin 2007.

Elle a épousé un homme de 26 ans d'âge, dont le nom n'est pas mentionné dans le texte, et a eu trois filles. Ses famille y comprend un frère et une sœur qui habitent sur une île adjacente, Eldey, et ont participé au deuil. Valeria a regretté sa vie, à cause de la solitude et de l'isolement, en raison de l'émigration massive des islandais aux Tchèques-Roumanie, où, malheureusement, elle s'est trouvée seule avec ses trois filles et son mari décédé.





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